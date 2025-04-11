王品牛排送龍蝦！母親節感恩回饋只到5月29日

迎接充滿感恩的五月母親節，「王品牛排」為媽媽獻上感恩回饋，4月14日至5月29日期間，平日到「王品牛排」消費兩客套餐，秀出和媽媽的合照，或是LINE家庭群組畫面，即免費款待「法式焗龍蝦」1隻（價值1,320元）。

「王品牛排」以講究的料理工藝，將對母親的愛化作每一口難忘的溫柔，特別推薦經典的「王品牛小排」。這道料理是王品集團30多年來的極致心意，嚴選一頭牛最精華的第6至第8對肋骨，堅持一頭牛僅供6客的料理工藝，譜出品牌經典雋永記憶。

此外，「王品牛排」今年再推全新「帶骨酥烤牛小排」，以近千度直火烘烤，煉就外酥內嫩的五分熟，盛裝在熱燙的白瓷盤，在桌邊淋上熱香料油的滋滋作響、現刨新鮮檸檬皮的果香，打造多重感官饗宴，品嚐原味或沾香料油、搭配炭烤洋蔥 Gravy、漬鳳梨，賦予品味的新體驗。