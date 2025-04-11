吉豚屋「腰內豬排買1送1」！福勝亭定食優惠再抽Dyson

喜歡吃日式炸豬排嗎？即日起至4月22日期間，連鎖豬排店「吉豚屋」攜手攜手Uber Eats外送平台推出「買1送1」活動，人氣商品「腰內豬排定食」原價329元，現享買1送1優惠，平均每份165元。另外Uber One會員可享優惠疊加，滿750元再折225元，數量有限，售完為止。

除此之外，吉豚屋也推出多款假日限定套餐，僅限於每週五六日與國定假日提供。「假日雙人餐A」內含特吉三拼丼、腰內豬排定食、柚香漬蘿蔔、和風海帶絲、可樂、雪碧、豬肉味噌湯，原價813元，優惠價769元。「假日雙人餐B」則有特吉三拼定食、海老腰內豬排丼、柚香漬蘿蔔、和風海帶絲、可樂、雪碧、豬肉味噌湯（小），原價832元，優惠價789元。至於「假日三人餐」原價1,276元，優惠價1,149元。