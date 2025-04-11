吉豚屋「腰內豬排買1送1」！福勝亭定食優惠再抽Dyson
喜歡吃日式炸豬排嗎？即日起至4月22日期間，連鎖豬排店「吉豚屋」攜手攜手Uber Eats外送平台推出「買1送1」活動，人氣商品「腰內豬排定食」原價329元，現享買1送1優惠，平均每份165元。另外Uber One會員可享優惠疊加，滿750元再折225元，數量有限，售完為止。
除此之外，吉豚屋也推出多款假日限定套餐，僅限於每週五六日與國定假日提供。「假日雙人餐A」內含特吉三拼丼、腰內豬排定食、柚香漬蘿蔔、和風海帶絲、可樂、雪碧、豬肉味噌湯，原價813元，優惠價769元。「假日雙人餐B」則有特吉三拼定食、海老腰內豬排丼、柚香漬蘿蔔、和風海帶絲、可樂、雪碧、豬肉味噌湯（小），原價832元，優惠價789元。至於「假日三人餐」原價1,276元，優惠價1,149元。
連鎖豬排「福勝亭」為歡慶19歲生日，即日起至4月21日，限時推出多款現炸定食優惠，「鮮嫩炸雞柳定食」原價220元，活動期間優惠價169元；經典人氣的「開運豬排定食」與首次登場的「酥炸鬼頭刀定食」，原價均為220元，同步特價179元。本次生日慶活動也同步推出百事系列飲品的加價購活動，另外，只要加購百事飲品並登錄發票，還能參加抽獎活動，有機會把Dyson吹風機、Apple AirPods 4等贈禮帶回家。
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