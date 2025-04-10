Pixel 9a開箱 鳶尾紫色實機超美 3大AI拍照功能太實用

Google最新AI輕旗艦手機Pixel 9a將於4月16日正式在台灣上市，搭載Google Tensor G4晶片，內建AI助理Gemini，並擁有與Pixel 9相同的各種實用AI攝影功能，讓大家用更實惠的價格擁有各式便利的AI體驗。

搶在上市之前，記者搶先體驗了這次最吸引人目光的鳶尾紫色新機，這款過往少見的特殊色系真的超級美，霧面玻璃背蓋搭配霧面金屬邊框，手感很舒適又不容易留指紋，全新平面邊框和圓潤邊角設計，再加上6.3吋不管男女都能輕鬆握持操作的尺寸，只能說9系列真的有突破過往陽剛線條感有點重的設計風格。

Pixel 9a在性能、相機、AI功能及永續設計方面全面升級，相機規格配備4,800萬像素主鏡頭及1,300萬像素超廣角鏡頭，更是首款支援微距對焦的a系列手機。

除了延續Pixel系列廣受好評又非常實用的AI攝影功能，包括完美合照、魔術橡皮擦、魔術降噪、夜視模式、天文攝影與夜視模式下的全景照片之外，Pixel 9a更加入在Pixel 9系列上推出的3大全新拍照功能：「一起拍」、「自動構圖修正」，以及「再想像」。其中再想像功能現在已經可以支援中文描述，只要透過文字說明，就能立刻為原本拍的照片換上不同背景，或是加上不同物件元素，腦中想像的畫面都可以透過AI幫你補強完成。

Pixel 9a提供鳶尾紫、莓果粉、陶瓷米和曜石黑4種顏色，128GB容量售價為16,490元。另外，Pixel 9a的曜石黑與鳶尾紫版將推出256GB容量選項，滿足手機擁有較大儲存空間的使用者需求，售價為19,990元。同步推出採用抗污矽膠製成的同色系保護殼，採用至少40%的回收再生塑膠製成，手感滑順，且可無線充電而不造成干擾。

現在這個時間點若想要入手Pixel新機，如果你是注重AI功能，Pixel 9a與其他Pixel 9系列機種在AI相機、相片編輯功能上的使用體驗幾乎沒有什麼差異，同樣搭載Google Tensor G4晶片，在使用AI助理Gemini時的互動性基本上也相當快速流暢。2萬以內的價格想要享受原汁原味的完整Google AI服務，Pixel 9a頗有競爭優勢。但相對在相機規格與功能上就犧牲不少，僅1,300萬像素的超廣角鏡頭、少了望遠鏡頭，在取景拍攝上就會有明顯限制。