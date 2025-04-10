《贖夢》金融海嘯也不比人心可怕 劉俊謙醫生與偵探無可比擬的角色設定

精神科醫生文思豪（劉俊謙 飾）...在某夜，他遇見計程車司機蔡辛強（張家輝 飾），並發現到蔡的行為似乎有些異常；幾天後，蔡辛強因意外駕駛需接受精神疾病鑑定，文思豪剛好接到該案。

評估過程中，文思豪發現蔡辛強無法區分夢境和現實，引起了他好奇心。決定深入挖掘蔡辛強的問題根源；隨著調查的深入，文思豪開始經歷一些令人不安且困惑的夢境，這些夢境隨著他對蔡辛強故事的了解而變得愈加強烈和可怕...

病因來自於心 心病源自於罪惡

圖：甲上娛樂提供

開藥給難以入眠的患者（因為闔眼後惡夢就會到來），導致病人不敢睡覺，即便睡著也會被惡夢影響到身心健康。

醫生始於科學，明白開藥能讓患者更容易入眠，但這只是治標不治本，需要從「心」去治療。因此，醫生同時也像偵探，調查病人為何被「惡夢纏身」，進而解決根本問題，自然就能不藥而癒。

人心險惡遠比什麼都可怕 但罪惡感會迫使你用一輩子償還

圖：甲上娛樂提供

電影片名取得非常好，《贖夢》做了違背良心的事情，惡夢每天將會找上門，睡著了惡夢就來；人無法不睡，也因為睡得淺、睡得少，終將無法獲得完好的精神狀態，渾天介於半夢半醒間，漸漸就與惡夢隨時相伴，報應從「夢」開始要你「贖罪」，到無時無刻入侵整個身心永遠讓人不得安寧。

劇情緊湊有力 裝神弄鬼恰到好處 富含教育意義

圖：甲上娛樂提供

觀眾好像看透了全貌，卻又能在乎知欲出的答案背後再來一點轉折。

電影中的醫生也有著放不下的罪惡，惡夢伴隨多年…；很好的角色設定，是醫生也是「病人」，也因為自己「感同身受」的情況之下，即便不斷越界了與醫病之間的道德標準，也執意要調查患者惡夢的原因。

因為面對、處理、選擇、認錯，才能夠真正的放下。 逃避一輩子，就要用一輩子的罪惡感來贖罪。

對了，電影裡是有鬼的，出場雖然不多，帶有幾幕是有讓我嚇到彈起來（根本沒有預想到那裡會出現鬼！）

很值得一看的電影，片長不長，但內容豐富；還有跟上近期算是非常時事的「金融海嘯」股災；總之個人覺得很棒，「不能做壞事，但做了就要去面對」逃避的話罪惡感就會夜夜入夢要你贖罪。

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