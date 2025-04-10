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限定版太可愛！LOEWE「意壺好茶」展 奇思妙想變茶壺

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
（由左至右）日本藝術家崎山隆之的作品、韓國藝術家Minsuk Cho的茶壺、英國Edmund de Waal的作品。圖／LOEWE提供
（由左至右）日本藝術家崎山隆之的作品、韓國藝術家Minsuk Cho的茶壺、英國Edmund de Waal的作品。圖／LOEWE提供

第九次參與米蘭國際家具展的LOEWE於2025年4月7日至13日期間，於米蘭Palazzo Citterio舉辦LOEWE TEAPOTS 「意壺好茶」展覽，展出委約25位國際知名藝術家、設計師及建築師創作的茶壺作品。同場亮相的尚有獨家限定販售LOEWE特製的「Teapots by LOEWE」茶具與茶藝相關家居用品。品牌並與Postcard Teas合作推出茗品，於Postcard Teas網站及倫敦專門店獨家販售。

此次參展藝術家來自世界洲各地，從中、日、韓到英國、南非、黎巴嫩、美國、德國、義大利每位藝術家對茶壺製作各有獨到見解，並借鑒世界各地豐富多彩的製茶傳統文化重新構想茶具形態，運用獨特的手法為傳統的瓷器和陶瓷注入新意，在造型比例、釉料、修飾及紋理上創造出豐富的變化。

來自英國的Rose Wylie以英國Royal Albert瓷器廠的骨瓷茶具為靈感，配誇張的壺蓋及凸面細節；韓國陶瓷藝術家Jane Yang-D'Haene的長形茶壺像纏繞著磨損的黏土條；日本陶藝家新里明士（Akio Niisato）的作品表面佈滿可以透光的淺孔；崎山隆之（Takayuki Sakiyama）的茶壺表面佈滿凸脊，像是一塊黏土向上螺旋伸展；黎巴嫩藝術家Simone Fattal與日本陶藝家道川省三（Shozo Michikawa）的茶壺都配織皮革手柄，而英國建築師David Chipperfield的鈷藍色釉面茶壺則配上銅手柄；而中國非遺項目景德鎮傳統顏色釉瓷燒製技藝代表性傳承人鄧希平的茶壺呈直立設計，壺柄及壺嘴呈對角線佈局；兼長雕刻與陶藝的陸斌及南非陶藝家Madoda Fani則選擇不上釉，使茶壺表面呈鮮明紅色並具細孔、茶味可以滲入黏土中。

LOEWE於展覽上也展出一系列可供販售的「Teapots by LOEWE」家居用品。織皮杯墊、茶壺保溫套、以及甘菊、草莓、佛手柑花及茶包狀皮革掛飾等以品牌最負盛名的皮革工藝製作。還有LOEWE與西班牙工匠合製的茶壺，以產自加利西亞的黏土製作，有不上釉或銀釉與金釉之別，後者的靈感源自CASA LOEWE旗艦店外牆的手工製瓷磚。另有特別為家具展製作的特別版伯爵茶香味蠟燭，混合了紅茶及佛手柑精油，散發清新柑橘香味，盛載的彩虹陶瓷容器髹上含真金的幻彩色顏料。而一系列鍍馬口鐵茶葉罐則是LOEWE與1875年創立於京都的馬口鐵茶罐生產商開化堂（Kaikado），備有三種尺寸，蓋面裝飾黃銅及皮革兔子、花朵及老鼠，配有特別設計的織皮套。

LOEWE與Postcard Teas合作推出的Fiori e Sapori（Flowers and Flavours）茶葉，則混合印度紅茶、法國檸檬馬鞭草、摩洛哥玫瑰、克羅地亞洋甘菊及義大利卡拉布里亞佛手柑精油，茶味洋溢春日芬芳。

LOEWE於米蘭Palazzo Citterio舉辦LOEWE TEAPOTS 「意壺好茶」展覽。圖／LOEWE提供
LOEWE於米蘭Palazzo Citterio舉辦LOEWE TEAPOTS 「意壺好茶」展覽。圖／LOEWE提供
（由左至右）南非陶藝家Madoda Fani無上釉茶壺、英國Rose Wylie的創作、以及韓國陶瓷藝術家Jane Yang-D'Haene 的長形茶壺。圖／LOEWE提供
（由左至右）南非陶藝家Madoda Fani無上釉茶壺、英國Rose Wylie的創作、以及韓國陶瓷藝術家Jane Yang-D'Haene 的長形茶壺。圖／LOEWE提供
TEAPOTS 「意壺好茶」展覽展出委約25位藝術家、設計師及建築師製作的茶壺。圖／LOEWE提供
TEAPOTS 「意壺好茶」展覽展出委約25位藝術家、設計師及建築師製作的茶壺。圖／LOEWE提供
LOEWE與1875年創立於京都的馬口鐵茶罐生產商開化堂合作一系列鍍馬口鐵茶葉罐。圖／LOEWE提供
LOEWE與1875年創立於京都的馬口鐵茶罐生產商開化堂合作一系列鍍馬口鐵茶葉罐。圖／LOEWE提供
展覽現場亦展出「Teapots by LOEWE」家居用品，皮革掛飾相當討喜。圖／LOEWE提供
展覽現場亦展出「Teapots by LOEWE」家居用品，皮革掛飾相當討喜。圖／LOEWE提供
限定販售的「Teapots by LOEWE」系列莓果造型吊飾。圖／LOEWE提供
限定販售的「Teapots by LOEWE」系列莓果造型吊飾。圖／LOEWE提供
（由左至右）京都陶藝工作室SUNA FUJITA作品、美國藝術家Dan McCarthy作品、中國藝術家陳旻作品。圖／LOEWE提供
（由左至右）京都陶藝工作室SUNA FUJITA作品、美國藝術家Dan McCarthy作品、中國藝術家陳旻作品。圖／LOEWE提供
（由左至右）日本陶藝家新里明士作品、韓國藝術家Inchin Lee的茶壺組、日本陶藝家道川省三配織皮革手柄的茶壺。圖／LOEWE提供
（由左至右）日本陶藝家新里明士作品、韓國藝術家Inchin Lee的茶壺組、日本陶藝家道川省三配織皮革手柄的茶壺。圖／LOEWE提供
「Teapots by LOEWE」家居用品動物造型茶壺保溫套。圖／LOEWE提供
「Teapots by LOEWE」家居用品動物造型茶壺保溫套。圖／LOEWE提供
LOEWE於米蘭Palazzo Citterio舉辦LOEWE TEAPOTS 「意壺好茶」展覽。圖／LOEWE提供
LOEWE於米蘭Palazzo Citterio舉辦LOEWE TEAPOTS 「意壺好茶」展覽。圖／LOEWE提供
LOEWE於米蘭Palazzo Citterio舉辦LOEWE TEAPOTS 「意壺好茶」展覽。圖／LOEWE提供
LOEWE於米蘭Palazzo Citterio舉辦LOEWE TEAPOTS 「意壺好茶」展覽。圖／LOEWE提供
限定販售的「Teapots by LOEWE」系列莓果造型吊飾。圖／LOEWE提供
限定販售的「Teapots by LOEWE」系列莓果造型吊飾。圖／LOEWE提供
中國藝術家陸斌的茶壺與杯具組。圖／LOEWE提供
中國藝術家陸斌的茶壺與杯具組。圖／LOEWE提供
TEAPOTS 「意壺好茶」展覽展出委約25位藝術家、設計師及建築師製作的茶壺。圖／LOEWE提供
TEAPOTS 「意壺好茶」展覽展出委約25位藝術家、設計師及建築師製作的茶壺。圖／LOEWE提供
限定販售的「Teapots by LOEWE」系列花朵造型吊飾。圖／LOEWE提供
限定販售的「Teapots by LOEWE」系列花朵造型吊飾。圖／LOEWE提供
LOEWE於米蘭Palazzo Citterio舉辦LOEWE TEAPOTS 「意壺好茶」展覽。圖／LOEWE提供
LOEWE於米蘭Palazzo Citterio舉辦LOEWE TEAPOTS 「意壺好茶」展覽。圖／LOEWE提供

英國 藝術家 陶藝

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