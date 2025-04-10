「米其林指南」台南再增2家 川泰號虱目魚丸、蓮霧腳羊肉湯上榜

國際美食評鑑雜誌「米其林指南」9日公布4月新入選餐廳，台南有2家美食店上榜，分別是提供兼具脆度與彈性美味魚丸的中西區「川泰號虱目魚丸」，以及新化區老牌溫體羊肉老店「蓮霧腳羊肉湯」。2店家經典滋味獲得美食專家高度評價，觀旅局邀請國內外遊客來台南旅遊，品評古都美食魅力。

市長黃偉哲表示，米其林指南發布台南2家美食店家進入名單，繼2月共3家新入選店家，去年發布31家必比登推介及28家入選餐廳，共64家美食上榜，提供饕客按圖索驥、盡情享受。

觀光旅遊局長林國華說，「川泰號虱目魚丸」提供小吃和選擇多樣的湯品、丸類，招牌脆丸使用純虱目魚漿製作，經過長時間反覆捶打，特具脆度與彈性。而綜合湯裡除了脆丸外，還有蝦丸、肉丸、肉餃等自製丸類，以及新鮮虱目魚肚和魚皮，搭配米飯粒粒分明、肉燥肥而不膩略帶點甜味的肉燥飯，傳統美味令人久久難忘。