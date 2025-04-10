喝萊爾富Hi café只花29元 成為台積電股東
萊爾富「會員8週年慶 再抽台積電（2330）股票」加碼活動第一波公開抽獎揭曉，9日晚間7點30分，在萊爾富Facebook官方粉絲專頁「萊爾富超商Hi-Life」進行公開直播，活動登錄抽獎序號期間為3月5日至3月31日，抽出十名幸運得主，每人獲得台積電股票100股。
萊爾富表示，此次活動抽出的「台積電股票」根據10日台積電收盤價，每張股票價值約86.3萬元。幸運中獎得主的抽獎編號為「009709」、「160561」、「104196」、「076866」、「089495」、「041277」、「216618」、「065052」、「183856」、「131719」，最大幸運家為於萊爾富「鹿港晨安店」購買1杯Hi café冰美式，又剛好遇到Happy Hour週六日優惠，該民眾僅花29元就幸運帶走100股台積電股票，是此活動花費額度最少。
此外，另一位於萊爾富「平鎮銀鑽店」的消費者僅登錄購買一張好運卡就幸運中獎。
萊爾富提醒，沒順利當上「台積電」幸運股東的民眾也不用氣餒，即日起至4月29日趕緊下載Hi-Life VIP APP註冊會員，新加入會員即贈送中杯美式或拿鐵1杯&滿額購物金2張，再至萊爾富買好運卡，一博幸運好手氣，Hi café系列優惠不斷，小額消費就有機會成為「台積電小股東」。
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