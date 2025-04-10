開紅盤！路易十三氣場全開 打造鎮宅級鴻運限量組合

今天台灣股市終於擺脫「綠油油」，一開盤就漲停鎖死。無獨有偶，來自法國人頭馬集團的頂級干邑品牌「路易十三（Louis XIII）」，也在今天宣布推出50毫升迷你瓶開紅盤鴻運限量組合，主張「母親節送上『路易十三』，天天開紅盤、日日開心」。

「路易十三」50毫升迷你瓶開紅盤鴻運限量組合，以華人傳統諧音「開紅盤」為設計理念，與榮獲精典設計標章與文創精品獎的品牌Douxteel所設計的直徑16公分「紅月盤」搭配成套組。「紅月盤」透過電著塗裝技術，將喜慶的火紅色塗裝於304食用級不鏽鋼，並以雷射雕刻彰顯「路易十三」品牌精神標語「THINK A CENTURY AHEAD」，在不穩定的時局中，成為火紅吉祥的鎮店、鎮宅之寶。

「路易十三」於1874年橫空出世，不僅酒體為跨越世代的絕世佳釀，水晶酒瓶更是頂尖工藝展現。「路易十三」採用來自法國大香檳區（Grand Champagne）的白玉霓（Ugni Blanc）葡萄釀製，選用上千種以上、其中最高年份為100年的生命之水（Eau de Vie）調配而成，素有「可以喝的香水」、「瓶中世紀」美譽。

每一瓶「路易十三」的水晶酒瓶都是高級手工訂製，每支酒瓶都需要11名工匠在同時間完美配合完成15道工序，才能在完美溫度下及時吹製成型後，再以手工加上裝飾，搭配20K金的瓶頸，精巧細膩、無懈可擊。選購「路易十三」請洽臻峯品鑑專線 0800-889-813。

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