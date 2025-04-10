快訊

互不讓步…美中關稅戰變「數字遊戲」 學者：加到5000%也沒意義

遭指與董事長不合！光陽執行長柯俊斌有話說 3點聲明回應

愛上黑道妻？已婚警曖昧喊「老婆」爆衝突跛腳上班 蘆洲分局開鍘

小北百貨推黑色情人節優惠 大杯咖啡買1送1

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
小北百貨迎接4月14日黑色情人節，推出美式、拿鐵大杯咖啡買一送一。圖／小北百貨提供
小北百貨迎接4月14日黑色情人節，推出美式、拿鐵大杯咖啡買一送一。圖／小北百貨提供

黑色情人節必喝沒加糖的黑咖啡！小北百貨迎接4月14日黑色情人節，推出優惠，活動當天凡至咖啡限定門市購買美式、拿鐵大杯咖啡，立即贈送同品項大杯1杯，平均1杯最低只要23元。平時還有「大杯咖啡7折」的常駐優惠，讓顧客用銅板價也可輕鬆享用咖啡。

小北百貨公關經理吳澄彥表示，全台共有195家實體門市的連鎖品牌「小北百貨」，希望24小時的服務更全面化，特從北中南各區挑選49家門市導入現煮咖啡服務，並不定時推出咖啡試飲活動。精選UCC咖啡豆及優質鮮奶現沖而成的「SHOWBA COFFEE」，讓您24小時都能享用超值咖啡。情人節當天，推出黑色咖啡，療癒你我心扉的黑色情人節優惠，

在品味咖啡的同時，全台門市還有天天超過300件商品特價，現在加入小北會員還送110元優惠券，詳細活動辦法，可關注小北百貨粉專活動公告。

小北咖啡價格資訊

◆大杯美式咖啡（冷/熱）45元，長期7折價32元。

◆大杯拿鐵咖啡（冷/熱）55元，長期7折價39元。

咖啡買一送一優惠

4/14 黑色情人節優惠，咖啡限定門市查詢： http://pse.is/5a4wuf

小北百貨粉專https://www.facebook.com/ShowBa

咖啡豆 小北百貨 情人節

延伸閱讀

【填問卷抽咖啡】透過個人健康數據，你想看什麼？怎麼看？

嘉義布袋新開幕！布袋台17線沿途美食，露營風格戶外「海景咖啡廳」

「穿黑色」免費狂歡！ PARK2草悟廣場「無聲耳機派對」3天快閃 黑色情人節配對兌換「黑色冰淇淋」

剛吃完立刻想上廁所？醫揭「便意超快」真相 4類食物吃了最有感

相關新聞

開紅盤！路易十三氣場全開 打造鎮宅級鴻運限量組合

今天台灣股市終於擺脫「綠油油」，一開盤就漲停鎖死。無獨有偶，來自法國人頭馬集團的頂級干邑品牌「路易十三（Louis XI...

小北百貨推黑色情人節優惠 大杯咖啡買1送1

黑色情人節必喝沒加糖的黑咖啡！小北百貨迎接4月14日黑色情人節，推出優惠，活動當天凡至咖啡限定門市購買美式、拿鐵大杯咖啡...

愛馬仕2025家居新作大展玻璃技藝 喀什米爾織入金箔

愛馬仕（Hermès）推出2025家居系列。在重新構思「物件」的定義之際，並在在設計與製作物件的過程，同時去轉化承載著物...

翻玩18世紀經典 CLOVER BELLAVITA新菜演繹法式優雅

法國中生代最傳奇摘星主廚尚馮索．皮耶（Jean-François Piège）海外第一家餐廳「CLOVER BELLAV...

7-ELEVEN寵粉新服務！推「OPEN! PRIMA會員訂閱制」

7-ELEVEN會員經濟規模上看千億，2025年寵粉服務再升級，4月16日起首推「OPEN! PRIMA會員訂閱制」，主...

迎世界地球日 蘋果直營店花藝設計、生態攝影課免費上

迎接世界地球日，蘋果4月在Apple信義A13推出了4場免費「Today at Apple」課程，邀請永續設計師、花藝師...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。