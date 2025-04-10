小北百貨推黑色情人節優惠 大杯咖啡買1送1

黑色情人節必喝沒加糖的黑咖啡！小北百貨迎接4月14日黑色情人節，推出優惠，活動當天凡至咖啡限定門市購買美式、拿鐵大杯咖啡，立即贈送同品項大杯1杯，平均1杯最低只要23元。平時還有「大杯咖啡7折」的常駐優惠，讓顧客用銅板價也可輕鬆享用咖啡。

小北百貨公關經理吳澄彥表示，全台共有195家實體門市的連鎖品牌「小北百貨」，希望24小時的服務更全面化，特從北中南各區挑選49家門市導入現煮咖啡服務，並不定時推出咖啡試飲活動。精選UCC咖啡豆及優質鮮奶現沖而成的「SHOWBA COFFEE」，讓您24小時都能享用超值咖啡。情人節當天，推出黑色咖啡，療癒你我心扉的黑色情人節優惠，

在品味咖啡的同時，全台門市還有天天超過300件商品特價，現在加入小北會員還送110元優惠券，詳細活動辦法，可關注小北百貨粉專活動公告。

小北咖啡價格資訊

◆大杯美式咖啡（冷/熱）45元，長期7折價32元。

◆大杯拿鐵咖啡（冷/熱）55元，長期7折價39元。

咖啡買一送一優惠

4/14 黑色情人節優惠，咖啡限定門市查詢： http://pse.is/5a4wuf

小北百貨粉專https://www.facebook.com/ShowBa