愛馬仕2025家居新作大展玻璃技藝 喀什米爾織入金箔

愛馬仕（Hermès）推出2025家居系列。在重新構思「物件」的定義之際，並在在設計與製作物件的過程，同時去轉化承載著物件本身、與物件的存在密不可分的「盒子」（容器）。全新家居系列除了運用品牌素來富有盛名的精湛皮革工藝，也透過吹製、套色、層疊與熔融等玻璃製作工法、深入探索各式手工玻璃工藝。織品部分則以100%喀什米爾展現各式編織與設計的豐富面貌。

一系列玻璃製品，在色彩與透明質感上變化豐富。設計師Tomás Alonso打造的PIVOT D'HERMÈS邊桌，可旋轉的偏心桌板以日本柳杉打造，並以歷史悠久的日本工藝製作弧形邊條，搭配漆面玻璃製成的直線形底座，顏色層層疊加形成同色相環的效果，彷彿將走鋼索的人具象化。CASAQUE系列有花瓶和玻璃杯，均為透明吹製玻璃，套疊以彩透切割玻璃工藝製成的彩色套色玻璃形成條紋或棋盤格圖案，細微的漸層色調會隨著觀看角度逐漸變深或變淺，營造出多層次的視覺效果。

DOUBLÉ D'HERMÈS涵蓋水瓶、花瓶、與置物盒。水瓶是由愛馬仕大師級工匠將材質融化後進行吹製、翻轉、切割、掐捏與塑形而成，過程中需將兩種顏色的熔融玻璃膏疊至透明玻璃，裝水後能呈現千變萬化的色彩。大型花瓶，其深邃漸層效果是使用套色玻璃（casing）工法結合不同熔融材料，並連續層疊多達7層的玻璃而成，柔軟小牛皮皮套的飽和色調與玻璃的透明質感形成鮮明對比，並巧妙呈現三色幾何圖案。置物盒則是由梧桐木盒與彩色玻璃構成的經典H字母玻璃盒蓋組成，這個經典字母是採用熔融玻璃工藝，將多層彩色玻璃融合後層疊為極簡方格的創意效果。

除了玻璃材質，以馬鞍針縫結構拼貼多色小牛皮皮革而成的PADDOCK皮革置物籃，重現了傳統馬具置物籃常見的蘇格蘭格紋（tartan）；由33件高嶺土白瓷組成的HERMÈS EN CONTREPOINT餐瓷系列，所裝飾柔和或鮮明的彩色飾帶條是藝術家Nigel Peake以音樂節拍與重複音符為靈感、水彩筆觸手工勾勒而成，能自由組合出無限變化的視覺律動。