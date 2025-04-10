7-ELEVEN寵粉新服務！推「OPEN! PRIMA會員訂閱制」

7-ELEVEN會員經濟規模上看千億，2025年寵粉服務再升級，4月16日起首推「OPEN! PRIMA會員訂閱制」，主打會員到全台超過7,000家門市消費，不限支付工具、指定類別筆筆回饋5% OPENPOINT點數（每月最高回饋300點），更企劃生日禮遇獻上CITY PRIMA精品咖啡、CITY TEA現萃茶免費喝，還有月月送總價超過2,000元的跨品牌通路加碼優惠，眾多回饋首波開放5萬名會員訂閱，訂閱限時優惠一年只要711元，平均下來一個月花費不到60元即可輕鬆享有一年近2萬元超值回饋。

7-ELEVEN自2008年便領先同業推出icash紅利卡，到超商消費即累點的生活服務就此展開，為擴大滿足生活中食、衣、住、行、育、樂等跨通路消費需求，2014年正式推出OPENPOINT點數生活平台，串聯愛金卡股份有限公司推出的儲值卡icash 2.0、電子支付icash Pay，跨海內外已有超過500個品牌、50萬個據點可消費累點、享有指定優惠，成功吸粉超過1,850萬名會員，推升2024年會員貢獻兩位數成長，再創歷史新高紀錄。

根據數據平台公司觀察OPENPOINT APP每月不重複使用人數為在地零售通路APP中第一名，在百款功能之中「OPENPOINT行動隨時取」使用人氣最高、單一功能一年便吸引超過12億人次開啟，其中CITY系列咖啡與茶飲、鮮食、鮮乳等單品訂閱需求持續成長、2024年吸引近20萬人次訂閱，全新「OPEN! PRIMA會員訂閱制」上線後，深入超商、藥妝、加油站、網路書店、餐飲等多元產業提供專屬回饋，擴大滿足會員更多日常消費需求。

7-ELEVEN「OPEN! PRIMA會員訂閱制」首推到7-ELEVEN門市消費，不限支付工具結帳、指定類別筆筆回饋5% OPENPOINT點數，購買CITY系列、零食、飲料、泡麵等上千款商品皆可享有回饋，1點OPENPOINT等同1元現金，一年最高可存下3,600點；另推薦加碼使用icash2.0、icash Pay、OPEN錢包支付，可額外再賺0.17%點數回饋，等於每筆超商消費都可獲得5.5%回饋，一年消費滿額最高穩賺3,960點OPENPOINT，點數可跨20大通路直接當購物金折抵，也可到7-ELEVEN折抵網購貨到付款、綜所稅、水電費等超過20大類代收項目。

「OPEN! PRIMA會員訂閱制」除了享有門市消費享有快速累點，更跨產業攜手20大生活品牌，月月送總價值超過2,000元的免費服務與夯品折扣券，4月加碼包含交貨便寄件60元手續費折抵金2張、星巴克大杯飲料好友分享券4張、Mister Donut／COLD STONE／Semeur聖娜／聖德科斯等通路指定商品買1送1優惠券、博客來電子書暢聽400元折價券、速邁樂加油站精緻洗車與護膜99元優惠組、foodomo新戶滿199元享5折等好康。