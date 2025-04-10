迎世界地球日 蘋果直營店花藝設計、生態攝影課免費上

迎接世界地球日，蘋果4月在Apple信義A13推出了4場免費「Today at Apple」課程，邀請永續設計師、花藝師與生態攝影師等專家，透過各種產品、軟體與創意實作，帶領民眾從日常行動實踐永續理念。

首場課程將於4月12日登場，邀請Pinkoi與永續設計師共同分享「升級再造」的創新設計理念，並運用永續材質影像設計Apple Watch錶面，展現設計與環保的融合。

4月19日課程中，花藝師李濟章將以Procreate app指導參與者在iPad上拼貼花藝設計，傳遞綠意與創意並存的永續精神。4月26日，生態攝影師施信鋒將分享iPhone拍攝夜間生態的技巧，並教學製作螢火蟲GIF，讓自然之美以數位創作形式延續。

最後一場課程於4月27日舉行，推廣回收與環保的永續平台zero zero將引領參與者了解全球回收趨勢，並以iPad與Apple Pencil創作地球日主題海報，讓環保概念以創意方式深入日常。