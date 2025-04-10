快訊

美中是否協商？川普對陸關稅125% 陸商務部喊話：奉陪到底！

暫緩關稅後首發聲！川普喊「美好的一天」發文預告還有好日子

川普暫緩關稅爽到誰？全球富豪單日增3040億美元 他是最大贏家

聽新聞
0:00 / 0:00

迎世界地球日 蘋果直營店花藝設計、生態攝影課免費上

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
4月26日工作坊：和施信鋒探索鏡頭下的螢火蟲與夜間生態。圖／蘋果提供
4月26日工作坊：和施信鋒探索鏡頭下的螢火蟲與夜間生態。圖／蘋果提供

迎接世界地球日，蘋果4月在Apple信義A13推出了4場免費「Today at Apple」課程，邀請永續設計師、花藝師與生態攝影師等專家，透過各種產品、軟體與創意實作，帶領民眾從日常行動實踐永續理念。

首場課程將於4月12日登場，邀請Pinkoi與永續設計師共同分享「升級再造」的創新設計理念，並運用永續材質影像設計Apple Watch錶面，展現設計與環保的融合。

4月19日課程中，花藝師李濟章將以Procreate app指導參與者在iPad上拼貼花藝設計，傳遞綠意與創意並存的永續精神。4月26日，生態攝影師施信鋒將分享iPhone拍攝夜間生態的技巧，並教學製作螢火蟲GIF，讓自然之美以數位創作形式延續。

最後一場課程於4月27日舉行，推廣回收與環保的永續平台zero zero將引領參與者了解全球回收趨勢，並以iPad與Apple Pencil創作地球日主題海報，讓環保概念以創意方式深入日常。

這一系列別具意義且富有創造力的課程完全免費，課程內容豐富，融合科技與創意，不僅推廣環境永續，更讓民眾可以輕鬆入門iPhone、iPad與Procreate使用與創作技巧。趕快打開官網Today at Apple頁面或Apple Store App報名參加。

4月19日工作坊：和李濟章一起設計永續創意花藝。圖／蘋果提供
4月19日工作坊：和李濟章一起設計永續創意花藝。圖／蘋果提供
4月12日與Pinkoi及永續設計師一起驅動升級再造的創新力。圖／蘋果提供
4月12日與Pinkoi及永續設計師一起驅動升級再造的創新力。圖／蘋果提供
4月27日工作坊：和zero zero創作啟動永續力的地球日海報。圖／蘋果提供
4月27日工作坊：和zero zero創作啟動永續力的地球日海報。圖／蘋果提供

Apple 世界地球日 永續

延伸閱讀

Apple TV+推限時訂閱優惠 無限暢看3個月每月只要60元

蘋果掏心仍挨川普懲罰！ 郭明錤提3指標預測半導體關稅發展令人發寒

有獎闖關手工餅乾花藝免費教 炒熱台南新曾文市政園區

扶輪社辦創生才藝課 新北汐止厚德里原住民學花藝

相關新聞

7-ELEVEN寵粉新服務！推「OPEN! PRIMA會員訂閱制」

7-ELEVEN會員經濟規模上看千億，2025年寵粉服務再升級，4月16日起首推「OPEN! PRIMA會員訂閱制」，主...

迎世界地球日 蘋果直營店花藝設計、生態攝影課免費上

迎接世界地球日，蘋果4月在Apple信義A13推出了4場免費「Today at Apple」課程，邀請永續設計師、花藝師...

壽司郎×辻利茶舗推限定甜點 「抹茶可麗餅、抹茶聖代」登場

繼去年合作後引起話題後，「壽司郎」今春再度攜手日本百年抹茶「辻利茶舗」，推出兩款期間限定甜點「辻利抹茶芒果聖代」與「辻利...

融入台灣在地自然與人文之美！愛馬仕台中大遠百煥新貌

愛馬仕（Hermès）早在2012年便進駐依山傍海、充滿活力的台中，如今更揉合當地自然風光與人文氣息，煥新開幕台中大遠百...

越南旅遊博覽會台灣館亮相 圓山飯店密道之旅吸睛

2024年越南赴台旅客人次幾乎恢復至疫情前的水準，來自台灣的數十家觀光業者今天在越南河內市推廣觀光，圓山飯店以密道之旅、...

遠慕攜手全台最高海拔精品酒店 打造直火餐酒饗宴

榮登《紐約時報》「全球52大必訪景點」第19名的阿里山，以十八高峰與千年神木構築自然聖域，每年吸引近90萬旅人朝聖。以蘇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。