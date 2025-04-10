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壽司郎×辻利茶舗推限定甜點 「抹茶可麗餅、抹茶聖代」登場
繼去年合作後引起話題後，「壽司郎」今春再度攜手日本百年抹茶「辻利茶舗」，推出兩款期間限定甜點「辻利抹茶芒果聖代」與「辻利抹茶可麗餅」，以豐富的創意層次滋味，為抹茶、甜點控們帶來充滿驚喜的滋味。
壽司郎去年攜手辻利茶舗推出「水果抹茶聖代」，今年4月16日起，將於壽司郎全台門市推出全新組合「辻利抹茶芒果聖代」，底層是滑順細緻的抹茶奶酪，再鋪上綿密抹茶蛋糕，兼具深厚茶韻與奶香；同時搭配清爽的芒果雪酪、抹茶冰淇淋、芒果丁與草莓丁，讓酸甜果香為整體風味增添清新亮點，每杯120元。另款「辻利抹茶可麗餅」，以經典日式元素為靈感，在抹茶可麗餅皮中包裹著香甜綿密的紅豆、抹茶冰淇淋及壽司郎人氣甜點「卡達拉娜」，堆疊出層次風味變化，每份130元。
除了聯名活動，辻利茶舗也推出多款應景的母親節限定甜點。全新商品「真抹森林」本體為抹茶日式戚風蛋糕，搭配使用辻利丸倉宇治抹茶粉製成的抹茶香堤鮮奶油，經層層交疊再撒上抹茶粉，具有綿延回甘的茶韻，並以三色鮮奶油球點綴，6吋售價890。除此之外，還有「春莓櫻花千層」、「嫻櫻莓果卷」、「辻利の味わい」6入手作甜點禮盒等不同選擇。5月11日前，可享95折限時優惠。
豐厚底蘊讓茶韻綿延回甘。表面刻畫相爭石臼的圓潤紋理，帶出靜謐茶香意境。並點綴三色小巧鮮奶油球，如春日花朵，傳遞滿滿心意。
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