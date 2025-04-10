快訊

美中是否協商？川普對陸關稅125% 陸商務部喊話：奉陪到底！

暫緩關稅後首發聲！川普喊「美好的一天」發文預告還有好日子

川普暫緩關稅爽到誰？全球富豪單日增3040億美元 他是最大贏家

聽新聞
0:00 / 0:00

壽司郎×辻利茶舗推限定甜點 「抹茶可麗餅、抹茶聖代」登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
辻利茶舗推出多款母親節應景甜點點。圖／辻利茶舗提供
辻利茶舗推出多款母親節應景甜點點。圖／辻利茶舗提供

繼去年合作後引起話題後，「壽司郎」今春再度攜手日本百年抹茶「辻利茶舗」，推出兩款期間限定甜點「辻利抹茶芒果聖代」與「辻利抹茶可麗餅」，以豐富的創意層次滋味，為抹茶、甜點控們帶來充滿驚喜的滋味。

壽司郎去年攜手辻利茶舗推出「水果抹茶聖代」，今年4月16日起，將於壽司郎全台門市推出全新組合「辻利抹茶芒果聖代」，底層是滑順細緻的抹茶奶酪，再鋪上綿密抹茶蛋糕，兼具深厚茶韻與奶香；同時搭配清爽的芒果雪酪、抹茶冰淇淋、芒果丁與草莓丁，讓酸甜果香為整體風味增添清新亮點，每杯120元。另款「辻利抹茶可麗餅」，以經典日式元素為靈感，在抹茶可麗餅皮中包裹著香甜綿密的紅豆、抹茶冰淇淋及壽司郎人氣甜點「卡達拉娜」，堆疊出層次風味變化，每份130元。

除了聯名活動，辻利茶舗也推出多款應景的母親節限定甜點。全新商品「真抹森林」本體為抹茶日式戚風蛋糕，搭配使用辻利丸倉宇治抹茶粉製成的抹茶香堤鮮奶油，經層層交疊再撒上抹茶粉，具有綿延回甘的茶韻，並以三色鮮奶油球點綴，6吋售價890。除此之外，還有「春莓櫻花千層」、「嫻櫻莓果卷」、「辻利の味わい」6入手作甜點禮盒等不同選擇。5月11日前，可享95折限時優惠。

豐厚底蘊讓茶韻綿延回甘。表面刻畫相爭石臼的圓潤紋理，帶出靜謐茶香意境。並點綴三色小巧鮮奶油球，如春日花朵，傳遞滿滿心意。

壽司郎再度攜手辻利茶舗，推出「辻利抹茶芒果聖代」與「辻利抹茶可麗餅」。圖／辻利茶舗提供
壽司郎再度攜手辻利茶舗，推出「辻利抹茶芒果聖代」與「辻利抹茶可麗餅」。圖／辻利茶舗提供

人氣甜點 壽司郎 母親節 芒果

延伸閱讀

抹茶控必收藏！超美「抹茶繡球花霜淇淋」，還有「現刷抹茶拿鐵」香濃又好喝

布丁泡芙、抹茶千層吐司！3間日系甜點店 新品好香甜

全家哪個甜點最值得一試？老饕狂推「它」：冷凍最好吃

甜點控衝中山！紅葉蛋糕三代「CREAM CO. 鮮奶油有限公司」快閃店在這　最新限定「抹茶鮮奶油蛋糕」加碼開賣

相關新聞

7-ELEVEN寵粉新服務！推「OPEN! PRIMA會員訂閱制」

7-ELEVEN會員經濟規模上看千億，2025年寵粉服務再升級，4月16日起首推「OPEN! PRIMA會員訂閱制」，主...

迎世界地球日 蘋果直營店花藝設計、生態攝影課免費上

迎接世界地球日，蘋果4月在Apple信義A13推出了4場免費「Today at Apple」課程，邀請永續設計師、花藝師...

壽司郎×辻利茶舗推限定甜點 「抹茶可麗餅、抹茶聖代」登場

繼去年合作後引起話題後，「壽司郎」今春再度攜手日本百年抹茶「辻利茶舗」，推出兩款期間限定甜點「辻利抹茶芒果聖代」與「辻利...

融入台灣在地自然與人文之美！愛馬仕台中大遠百煥新貌

愛馬仕（Hermès）早在2012年便進駐依山傍海、充滿活力的台中，如今更揉合當地自然風光與人文氣息，煥新開幕台中大遠百...

越南旅遊博覽會台灣館亮相 圓山飯店密道之旅吸睛

2024年越南赴台旅客人次幾乎恢復至疫情前的水準，來自台灣的數十家觀光業者今天在越南河內市推廣觀光，圓山飯店以密道之旅、...

遠慕攜手全台最高海拔精品酒店 打造直火餐酒饗宴

榮登《紐約時報》「全球52大必訪景點」第19名的阿里山，以十八高峰與千年神木構築自然聖域，每年吸引近90萬旅人朝聖。以蘇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。