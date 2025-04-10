融入台灣在地自然與人文之美！愛馬仕台中大遠百煥新貌

愛馬仕（Hermès）早在2012年便進駐依山傍海、充滿活力的台中，如今更揉合當地自然風光與人文氣息，煥新開幕台中大遠百專門店。由巴黎建築事務所RDAI操刀的店內裝潢，以台灣在地茶園連綿起伏的丘陵及優雅的流線輪廓為靈感，透過柔和雅緻的色調、天然材質、有機紋理與豐富的藝術作品，與品牌的16大工藝領域傑作相映成趣，也同時致敬台灣林木蓊鬱的自然景致，以及從採茶到泡茶的製茶藝術。

遠看建築正面，外牆以堅實的水磨石混凝土包覆，浮雕般半立體的蜿蜒曲線靈感來自中式傳統建築，陽光的變化更會透過這些曲線投射，隨著一日的不同時間與四季太陽的位置變化光影效果，同時巧妙柔化剛硬的建築質感；櫥窗四周環繞拉絲金屬，周邊裝飾呈圓形圖樣排列的陶瓷圓桿。

迎賓大廳以柔和的綠色牆面捕捉自然光，營造清新且通透的空間感。此區域展示了女仕與男仕的絲巾、與香水美妝產品。右側的男仕時裝與鞋履，在抽象的苔癬綠地毯上更顯醒目；左側的皮件與馬術用品區透過鏽紅色調營造出溫暖氛圍，對面則是珠寶與腕表區，並設有一間沐浴在明亮琥珀色調中的私人沙龍。沿著編織風格樓梯拾級而上，便能看到居家系列，砂礫棕的藤編牆面與圓形折射鏡為這個空間的亮點特色；穿過時尚珠寶區後，大理石紋地毯為女仕時裝與鞋履區域增添藝術氣息。

除了令人直覺想起茶藝的各種綠色與茶色色調，細節也無疑滿滿的愛馬仕風格元素以及獨樹一幟的人文氣息。觸覺牆面結合類礦石的粉飾灰泥、編織與綁繩圖騰，以及大片染色材料，層層堆疊出彷彿3D立體畫作的視覺效果。帶有珠光碎片的斑紋地板圍繞著標誌性的福寶大道（Faubourg）馬賽克圖紋，鮮亮的綠色、棕色及橙色，與中性的基本色調相互平衡，搭配品牌經典的藏書章標誌及Grecques燈飾。

店內處處點綴著別具意義的藝術作品，其中包括Émile Hermès的收藏以及一系列當代攝影集，許多作品更將品牌對大自然的熱愛融入其中：法國攝影師Laurent Gueneau的《Mossman》捕捉了繁茂枝葉纏繞在單色樹幹上的景象；英國植物學藝術家Katie Scott所繪製的《Lanternes, Ballons et Cocardes》方巾，將熱帶野生動物轉化為鮮豔的幾何燈籠圖形；德國藝術家Johann Elias Ridinger的水彩畫作細膩地描繪出活力四射的馬匹，向品牌的馬術根源致敬。