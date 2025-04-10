遠慕攜手全台最高海拔精品酒店 打造直火餐酒饗宴

榮登《紐約時報》「全球52大必訪景點」第19名的阿里山，以十八高峰與千年神木構築自然聖域，每年吸引近90萬旅人朝聖。以蘇格蘭遼闊曠野為靈感的遠慕（WILDMOOR）蘇格蘭威士忌，攜手全台最高海拔國際級精品酒店「阿里山英迪格酒店」，即日起至7月1日，入住旅客憑兌換卡於ton'u Kitchen粟餐廳點購「乾式熟成牛排」，即享「遠慕21年蘇格蘭威士忌」乙杯。

坐落於阿里山國家風景區內、海拔1,280公尺的阿里山英迪格酒店，是台灣最高海拔國際級精品酒店。酒店內餐廳「ton'u Kitchen粟餐廳」斥資百萬引進的西班牙國寶級Josper烤爐，使用「相思木」直火燒烤，帶來獨特的層次風味。行政副主廚 Matyas表示：「搭配食物與威士忌的搭配關鍵在於享受，不需要過度思考。而好的威士忌與肉類，絕對是絕佳的組合。」

Matyas精心推出可以搭配遠慕21年的「乾式熟成牛排」， 以乾式熟成28天的頂級牛排，運用直火料理技術，使肉質外酥內嫩；並以野生香草與海鹽提味，呈現層次豐富的細膩口感。頂級牛肉經過長時間熟成，風味更加濃郁且香氣富有層次，與「遠慕21年」經至少21年陳年造就的圓潤橡木、奶油及香草風味相得益彰。

此外，活動期間可以在酒店頂樓‘aveoveoyu Bar，以單杯點購「遠慕21年三桶熟成蘇格蘭威士忌」與「遠慕23年雪莉風味桶蘇格蘭威士忌」，感受威士忌與山林交織的獨特韻味。

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