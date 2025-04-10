全羅道海鮮、宮廷菜吃到飽！仁川君悅主廚客座凱菲屋

韓流熱潮不減，台北君悅酒店凱菲屋即日起至5月2日，特別與韓國仁川君悅酒店攜手，邀請兩位韓籍主廚來台客座，於午餐及晚餐時段限時端出13道韓國全羅道地區海鮮料理、傳統風味宮廷菜。此次美食活動，也是歡慶館內35周年的首場序幕，預估能帶動當月業績10%以上成長。

此次活動由擁有二十多年廚藝經歷的Choi, Seunghee主廚領軍。現任仁川君悅酒店Restaurant 8的主廚崔師傅，擅長韓國料理，曾於澳門君悅酒店、印度勒克瑙凱悅酒店及蒙古酒店推廣韓食文化，此行與廚房副手Go, Gwangwoo首度造訪台灣，他開心分享，「我們的料理不走花俏創意路線，而是希望透過新鮮的食材與傳統醬料的精準調味，呈現最原汁原味的韓國家鄉味。」

凱菲屋此次主打的料理風格，源自韓國西南地區，緊鄰海岸線的「全羅道」，此地區盛產各式海鮮，以大量魚蝦醬及自朝鮮時期承襲之傳統調味為料理特色，亦有「韓國飲食文化根源」一說。大啖豐盛韓式美味之際，餐廳亦有同步供應中、西、印、日餐檯的招牌推薦料理與現作甜點等多樣選擇。

主廚推薦菜色亮點的「九節坂」，是傳統宮廷菜之一，由九格圓形容器盛裝八款配料，搭配手工特製捲餅享用，象徵和諧與均衡，在韓國的重要節日都會準備這道菜色，也代表祝福的心意。另有「韓式烤牛排」，精選Prime等級帶骨牛小排，經醬油、蒜、芝麻油與水果醃料入味後火烤，外焦內嫩、鹹甜交融。

「泡菜豬五花包肉」時常在韓劇中現身，鹹香層次交織，也是韓國家庭與聚餐中不可或缺的經典料理。「韓式海鮮湯麵」看似平凡，卻可完整呈現全羅道地區沿海的飲食風情，主廚選用九孔鮑、蝦仁、淡菜及中卷，以海鮮湯底搭配現煮麵條，主廚建議道地吃法，是沾點韓國醬油增味。

至於最具代表性的韓式料理「韓式炸雞」也登台，推出原味、韓式辣醬（洋釀）與鹹香醬油三款風味選擇，脆口多汁。韓國傳統甜點「手工油蜜果」，又有「藥果」之稱，製作過程費時費工，甜而不膩、香氣濃郁。