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世界排名第三！名廚Bruno Verjus 5月快閃三二行館

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
世界排名第三的名廚Bruno Verjus，5月20日至24日將快閃三二行館。圖/三二行館提供
世界排名第三的名廚Bruno Verjus，5月20日至24日將快閃三二行館。圖/三二行館提供

又有頂尖名廚首度來台客座。世界排名第三的名廚Bruno Verjus，5月20日至24日將快閃三二行館，帶來他獨具特色的法式料理。客座期間僅有5天，座席非常有限，採預訂制、無菜單料理，最新餐標出爐、每客23,800+10%（不含wine pairing）。

來自巴黎「Table」餐廳的主廚，最早的本業並非廚師。54歲之前，他是讓許多廚師們又愛又恨的大砲型美食評論家；2013年在巴黎開設第一家餐廳，沒有受過專業的廚藝訓練，一切從零開始，誰也沒想到他會在4年後拿下米其林一星、10年後晉升二星，並在2023年獲得世界50最佳餐廳，同時是法國唯一入選排名世界前10名的餐廳。Table自此大放異彩。2024年Bruno Verjus獲獎名次再度躍升，榮登世界第三名。

三二行館是台灣第一間羅萊夏朵（Relais & Châteaux）會員精品酒店，擁有近乎苛求的細膩服務，與Bruno Verjus在「Table」秉持著對料理與食材的完美要求精神契合，於是成就此段佳緣。三二行館表示，作為米其林綠星主廚，Chef Bruno堅持選用當季食材，並以最純粹的方式呈現最原始的風味；三二行館以自然為師，也呼應著Chef Bruno對自然的崇敬、對料理的專注、對食材的尊重與讚美。

因主廚要求規範嚴格，目前每場次席位未定，但可先預約。5月20日至24日限定5天的法式盛宴可洽：02-6611-8888轉行銷公關部。

三二行館隱於自然，是台灣第一間羅萊夏朵（Relais & Châteaux）會員精品酒店。圖/三二行館提供
三二行館隱於自然，是台灣第一間羅萊夏朵（Relais & Châteaux）會員精品酒店。圖/三二行館提供

法式料理 食材 餐廳

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