Hearts On Fire巧玩裁縫藝術 INSIDE/OUT如珠寶時裝秀

以完美車工璀璨鑽石聞名的鑽石珠寶品牌Hearts On Fire,推出2025年全新系列INSIDE/OUT,透過鑽石與珍貴金質,展演服裝剪裁藝術的美學,打造出配戴在身上的微型時裝秀。

INSIDE/OUT系列別出心裁的設計,受到訂製西裝工藝的啟發,設計元素汲取自裁縫師製作西裝的工序,以珠寶設計重新演繹西裝的翻摺創意,打造出Flip與較為幾何的Link兩種不同的設計主題。Flip設計以有機的金屬線條呈現出布料的摺疊,打造出富含現代感的輪廓;Link元素則運用橢圓翻摺出立體輪廓,同時展露其金屬內外側,顯現該系列所象徵的二元性。兩種設計都分別以鑲鑽和拋光金屬兩種質地呈現布料的兩面,展現玩味的翻轉視覺效果。