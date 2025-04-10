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Hearts On Fire巧玩裁縫藝術 INSIDE/OUT如珠寶時裝秀

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
INSIDE／OUT Flip玫瑰金鑽石耳環，鑽石總重約0.40克拉，99,000元。圖／Hearts On Fire提供
INSIDE／OUT Flip玫瑰金鑽石耳環，鑽石總重約0.40克拉，99,000元。圖／Hearts On Fire提供

以完美車工璀璨鑽石聞名的鑽石珠寶品牌Hearts On Fire，推出2025年全新系列INSIDE/OUT，透過鑽石與珍貴金質，展演服裝剪裁藝術的美學，打造出配戴在身上的微型時裝秀。

INSIDE/OUT系列別出心裁的設計，受到訂製西裝工藝的啟發，設計元素汲取自裁縫師製作西裝的工序，以珠寶設計重新演繹西裝的翻摺創意，打造出Flip與較為幾何的Link兩種不同的設計主題。Flip設計以有機的金屬線條呈現出布料的摺疊，打造出富含現代感的輪廓；Link元素則運用橢圓翻摺出立體輪廓，同時展露其金屬內外側，顯現該系列所象徵的二元性。兩種設計都分別以鑲鑽和拋光金屬兩種質地呈現布料的兩面，展現玩味的翻轉視覺效果。

INSIDE/OUT系列設計顛覆傳統，以破格新穎的翻摺，運用創新技術以鑽石突顯每道立體的曲線，全系列珠寶涵蓋鍊墜、戒指、耳環、手環、手鍊、項鍊等豐富種類，並提供不同寬窄程度的選擇，能滿足不同風格的穿搭需求，其中多款珠寶的鍊扣更精心採用隱藏式的設計，讓每個細節看似無縫相連。

好萊塢女星Kate Hudson配戴Hearts On Fire INSIDE／OUT系列宣傳新劇。圖／Hearts On Fire提供
好萊塢女星Kate Hudson配戴Hearts On Fire INSIDE／OUT系列宣傳新劇。圖／Hearts On Fire提供
INSIDE／OUT Flip 黃K金鑽石鎖骨鍊，鑽石總重約1.60克拉，69萬9,000元。圖／Hearts On Fire提供
INSIDE／OUT Flip 黃K金鑽石鎖骨鍊，鑽石總重約1.60克拉，69萬9,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire推全2025年全新INSIDE／OUT系列。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire推全2025年全新INSIDE／OUT系列。圖／Hearts On Fire提供
INSIDE／OUT Flip白K金鑽石手鍊，鑽石總重約0.25克拉，76,000元。圖／Hearts On Fire提供
INSIDE／OUT Flip白K金鑽石手鍊，鑽石總重約0.25克拉，76,000元。圖／Hearts On Fire提供
INSIDE／OUT Link黃K金密鑲鑽石耳環，鑽石總重約4.75克拉，78萬2,000元。圖／Hearts On Fire提供
INSIDE／OUT Link黃K金密鑲鑽石耳環，鑽石總重約4.75克拉，78萬2,000元。圖／Hearts On Fire提供
INSIDE／OUT白K金鑽石戒指，鑽石總重約0.10克拉，57,000元。圖／Hearts On Fire提供
INSIDE／OUT白K金鑽石戒指，鑽石總重約0.10克拉，57,000元。圖／Hearts On Fire提供
INSIDE／OUT Flip黃K金鑽石耳環，鑽石總重約0.23克拉，38萬6,000元。圖／Hearts On Fire提供
INSIDE／OUT Flip黃K金鑽石耳環，鑽石總重約0.23克拉，38萬6,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire推全2025年全新INSIDE／OUT系列。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire推全2025年全新INSIDE／OUT系列。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire INSIDE／OUT系列舉辦新品發布會。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire INSIDE／OUT系列舉辦新品發布會。圖／Hearts On Fire提供
INSIDE／OUT Flip白K金鑽石戒指，鑽石總重約0.60克拉，17萬8,000元。圖／Hearts On Fire提供
INSIDE／OUT Flip白K金鑽石戒指，鑽石總重約0.60克拉，17萬8,000元。圖／Hearts On Fire提供
INSIDE／OUT Link黃K金鑽石手鍊，鑽石總重約3.40克拉，73萬2,000元。圖／Hearts On Fire提供
INSIDE／OUT Link黃K金鑽石手鍊，鑽石總重約3.40克拉，73萬2,000元。圖／Hearts On Fire提供

珠寶 鑽石

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