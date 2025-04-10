Hearts On Fire巧玩裁縫藝術 INSIDE/OUT如珠寶時裝秀
以完美車工璀璨鑽石聞名的鑽石珠寶品牌Hearts On Fire，推出2025年全新系列INSIDE/OUT，透過鑽石與珍貴金質，展演服裝剪裁藝術的美學，打造出配戴在身上的微型時裝秀。
INSIDE/OUT系列別出心裁的設計，受到訂製西裝工藝的啟發，設計元素汲取自裁縫師製作西裝的工序，以珠寶設計重新演繹西裝的翻摺創意，打造出Flip與較為幾何的Link兩種不同的設計主題。Flip設計以有機的金屬線條呈現出布料的摺疊，打造出富含現代感的輪廓；Link元素則運用橢圓翻摺出立體輪廓，同時展露其金屬內外側，顯現該系列所象徵的二元性。兩種設計都分別以鑲鑽和拋光金屬兩種質地呈現布料的兩面，展現玩味的翻轉視覺效果。
INSIDE/OUT系列設計顛覆傳統，以破格新穎的翻摺，運用創新技術以鑽石突顯每道立體的曲線，全系列珠寶涵蓋鍊墜、戒指、耳環、手環、手鍊、項鍊等豐富種類，並提供不同寬窄程度的選擇，能滿足不同風格的穿搭需求，其中多款珠寶的鍊扣更精心採用隱藏式的設計，讓每個細節看似無縫相連。
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