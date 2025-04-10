第九屆台日高齡醫學研討會 共尋全球超高齡社會重點解方

第九屆台日高齡醫學研討會今明兩天於日本名古屋舉行，展現台日高齡醫學團隊合作逾十年的研究成果。現場熱烈交流，充分交換彼此研究成果與想法，討論發展具亞洲文化的養生策略，建立具科學實證與文化內涵的健康長壽方案是全球所有國家目標，台日雙方的頂尖研究成果將成為全球超高齡社會的重點解方。

台日高齡醫學團隊合作逾十年，2015年由台北榮總、國立陽明交通大學、國家衛生研究院組成的「高齡與健康整合研究中心」與日本長壽醫療研究中心簽訂合作協議，雙方合作共同回應全球人口高齡化的挑戰。2022年，成立數十年的東京都立健康長壽醫療研究中心也加入，從此發揮更全面影響力，兩國國立研究機構正式合作，結合中央與地方眼光，發展全人健康長壽計畫。

今天的會議中，日本國立長壽醫療研究中心理事長荒井秀典表示，台日高齡研究的合作是全世界典範，成果令人印象深刻，台灣已是該中心最重要的國際合作夥伴，更具全球影響力。東京都立健康長壽醫療研究中心執行長秋下雅弘也指出，雖然加入時間較短，但對於台日的合作具有高度期待，也將積極參與雙方的合作。

國立陽明交通大學校長林奇宏致詞指出，他數年來參與多次本會議，對於台日雙方不僅交流，每年可以共同發表廿篇以上論文，是相當成功的國際合作，陽明交大合校後，加入更多人工智慧、資料科學、工程醫學的元素，也更擴大研究的視野，更將成為全球極具競爭力的研究中心。

國衛院長司徒惠康致詞指出，他第一次造訪日本國立長壽醫療研究中心，但對此合作平台相當熟悉，今年國衛院有近廿名研究團隊成員專程前來參加，未來也將持續深化彼此的合作。

台北榮總由副院長王署君與會，他代表北榮院長陳威明致贈特意準備的紀念品，交給東京都立健康長壽醫療研究中心榮譽執行長鳥羽研二。王署君也指出，他剛從芝加哥參加會議回來，芝加哥會議中多次提到台日合作研究團隊的傑出成果，其影響力已從亞洲擴大至全球，本會議明年將於北榮舉辦，預期將有更多研究成果進展。

本次會議中，來自台日的研究者，發表主題研究報告超過四十個，內容多元，從基礎生物醫學研究到公共衛生政策等，包括台北市立關渡醫院院長陳亮恭於會議中發表「2025年亞洲肌少症診斷共識更新」。

作為「亞洲肌少症工作小組」的主持人，陳亮恭指出，這是台日雙方過去十年合作成果最直接的呈現，合作已擴展到亞洲其他國家，並藉由持續的努力，讓亞洲的研究成果得到廣泛的國際認同，也讓台灣高齡學術研究在短短十年間成為國際關注焦點，成為歐美研究者認同的亞洲最佳研究團隊。

人口高齡化是全球共同挑戰，亞洲情境又更特別，需要發展出具文化特色的解方。日本面對人口高齡化，結合經產省（經濟部）與厚生省（衛福部），將人口高齡化的挑戰結合 ESG 為企業的「健康投資促進計畫（KENKO Investment in Health, KIH）」，從職場員工健康促進，預防員工未來失能、失智，並且協助員工照顧長輩，確保企業生產力，長遠也厚植國力，並從中發展創新科技方案與商業模式，成為國家扭轉超高齡社會挑戰的動力。