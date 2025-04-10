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韓劇《機智住院醫生生活》要來了！回顧《機醫系列》7大金句先預熱

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
圖／Netflix提供
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被視為《 機智醫生生活 》系列衍生劇的《 機智住院醫生生活 》終於來了！由因《Moving異能》而走紅的高允貞以及姜有錫、申詩雅、韓藝智主演，劇情講述律帝醫院婦產科醫生的生活。一樣的溫暖情節、描述住院醫生真實又忙碌的生活，透過嚴酷的醫院體系訓練，也會綻放專屬青春醫生們的友情，漸漸成長為一個醫生的模樣。

醫院主題的韓劇向來不只看演員飆演技，更多的是醫護人員與病人、家屬之間的互動，還有面對疾病、生死的剖析，所以更加觸動人心，4月12日Netflix獨家上線，記得鎖定！

圖／翻攝自IG @residentplaybook_official、@hospitalplaylist_official、@tvn_drama、@netflixtw
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●回顧《機醫系列》7大金句

小時候喜歡日出，現在卻莫名地愛上日落時分，因為下班時間到了。

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生活就是這樣，昨天還在埋怨人生的我們，今天卻又覺得自己是最幸運的那個。

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有時候不幸的事情，也會發生在善良的人們身上。

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只要保持相信，機會就一定會降臨的。

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一輩子沒經歷過風波的人，想法總是很膚淺。

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在病痛前，我們都是馬拉松選手；比賽現在才要開始，不能那麼快認輸，要保持正向。

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就算明天要死，我也想要活得像個人再死。

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醫生 金句 馬拉松

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