全國電子全館家電9折、筆電5折起 滿額抽迪士尼郵輪行
全國電子4月破盤狂歡正式開跑，即日起至4月21日，全館家電全面9折，指定大家電、筆電5折起，購物滿額還可享「1元放大術」，加1元即可帶回水波爐等超值商品，包括三星32吋4K螢幕、Dyson SV18吸塵器、DJI NEO迷你空拍機、日立超變頻除濕機、ASUS i7 RTX3050筆電等。
破盤期間於全國電子門市及官方線上購物單筆消費滿25,000元，有機會抽中夢幻「迪士尼郵輪探險號」雙人行，暢遊奇幻海上世界。加入LINE好友可參加限時拉霸抽獎，最高可得1,000元折價序號。
購買指定空調、冰箱、洗衣機及電視單筆滿25,000元再送1,000點會員點數（每日前100名），使用全國電子APP行動支付，單筆滿10,000元加碼回饋100點。購買冰箱與空調還可申請政府節能補助，最高5,000元。
「這夏金涼快」活動主打麟洋金牌推薦空調，享空調總統級精緻安裝與8年免費延長保固，還有機會獲得Panasonic 65吋智慧電視、虎牌電子鍋等好禮。購買冰箱、洗衣機享5年延保，滿萬登錄發票可抽Dyson涼風清淨機，指定商品滿額再送會員點數。
「廚衛經濟學」專案同步進行，抽油煙機、瓦斯爐、熱水器最低8.8折，滿額送SNOOPY贈品。數位商品則是最高回饋7,000元，單筆消費滿3萬元還可獲得1,500點會員點數回饋。筆電福利品全面出清低至5折，買指定筆電贈MSI 25吋螢幕、延長保固及3選1好禮，購買ASUS筆電還可抽PS5、加購Office365只要999元。
LG品牌月同步熱烈展開，購買指定LG家電滿10萬送3,500點、滿20萬送10,000點，另享萬元折價券與多項智慧生活好禮。LG清淨機與Panasonic美髮聯合慶，單品滿5,000元回饋10%、滿3,000元送化妝鏡，還可加購充電風扇或頸枕，升級智慧生活正是時候。
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