大阪世博開箱／直擊TECH WORLD台灣館 展現科技與人文實力

世界博覽會（以下簡稱世博）4月13日在日本大阪夢洲開幕。主辦單位昨(9)日舉辦全球媒體日，以「玉山數位科技株式會社」企業名義參展的TECH WORLD館充滿濃濃的台灣味，以「生命」、「自然」、「未來」三大劇場展現科技與人文軟硬實力兼具的台灣，更首次採用560台平板打造機械花株，創造台灣影像故事與民眾互動。

2025大阪世博即將在本月13日開幕，包括158個國家與地區參展，連同企業及國際組織，合計180個單位參展。其中被通稱為「台灣館」、「玉山館」的「TECH WORLD（科技世界）」，充滿濃濃的台灣味。

場館外觀是以台灣山脈為概念設計的白色建築，意味好山好水。建築設計就像一座高聳的群山，採用可回收金屬環保綠建材，外觀藉由金屬板切折出有如群峰蜿蜒之山稜折線，產生山之陰影面及向陽面。白天可反射陽光，閃耀著迷人的光芒；到了夜晚，從館內透出柔和的光芒，與星空交相輝映，宛如一座寶山。 象徵每個人心中都有一座山，是根本，也是追求共好的起點。

因台灣不是國際博覽局（BIE）成員，本次以「玉山數位科技株式會社」的企業館身分參展，推出TECH WORLD館，英文字母縮寫就是TW，與台灣的英文縮寫相同，似乎也找到藉此宣傳台灣的妙方。TECH WORLD館位於主展區的西區W02-01位置。

TECH WORLD館館長、外貿協會副秘書長邱揮立受訪時表示，TECH WORLD館以「生命」、「自然」、「未來」三大劇場展現科技與人文軟硬實力兼具的台灣，透過軟硬體實力打造跨媒體沉浸式體驗，也讓參觀者充分認識台灣之美。進入場館後在入口大廳等候區，參觀者會先等候3-5分鐘，瞭解場館的基本資訊，同時配戴上由場館發放的智慧型手環裝置。透過領先的視覺展演技術，傳達對生命的尊重，映入眼簾的花株互動整合系統，由巨型圓柱投影和560株互動裝置共演，呈現島嶼多元生態樣貌

進入一樓後率先登場的是「生命劇場」，透過領先的視覺展演技術，傳達對生命的尊重，映入眼簾的花株互動整合系統，由巨型圓柱投影和560株互動裝置共演，呈現島嶼多元生態樣貌，包括北回歸線橫越的地方多是沙漠或旱地。然而被北回歸線經過的島嶼，卻擁有大片森林；超過千年的神木象徵生命的韌性。冰河時期，島嶼連接著歐亞大陸，南遷的動物豐富這片土地的物種多樣性等。

第二部份進到360度環景的「自然劇場」，故事從玉山開始，透過4K環景大螢幕認識台灣的地理與自然故事，地殼變動，板塊推擠，造就島嶼大山大水的自然景觀，場館內也搭配淡淡的檜木香，讓參觀者六感體驗台灣的好山好水。同時也走過蘭花小徑，認識台灣之光蘭花產業，除了出口全世界品種優良的蝴蝶蘭外，更展現奈米花漆噴染使得純白的蘭花換上不同的顏色，提高蘭花的欣賞價值，也展示錼創MicroLED技術，以高亮度、高色彩對比，加上接近裸視3D的成像效果。