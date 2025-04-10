大阪世博開箱／金氏紀錄認證 登頂世界最大木製建築 全視角飽覽展區

世界博覽會（以下簡稱世博）4月13日在日本大阪夢洲開幕，展區內遊客不論身在何處都能見到的巨型建築物「大屋頂環（The Grand Ring)，是這次大阪世博會的象徵，體現場館「多元而統一」的設計理念，更因為使用大量的木材建造，已在今年3月4日被金氏世界紀錄認證為「最大的木製建築」。

大屋頂環除了採用日本神社寺廟建造時使用的傳統橫樑接頭外，還採用了現代建築技術。它作為場館內的主要交通路線，確保交通順暢，同時也可用作舒適的等候空間，遮擋雨水、風和陽光。

大屋頂環是由大阪關西世博會場館設計總監、建築師藤本壯介構思的，是世博會場館的象徵，體現了世博會場館「多元而統一」的設計理念。其木製框架於2023年6月30日開始組裝，全長約2公里的橋樑於2024年8月21日完成，耗時約1年近2個月。

從大屋環的上方可以眺望整個會場，向內看就是上百個國家場館與國際組織、企業場館等，環繞大屋頂環一圈，等同環遊世界一遭；若向外看，可以欣賞到被海天環繞的世博會場，包括瀨戶內海豐富的自然風光、夕陽西下的景色以及大阪的城市景觀。

大屋頂環已於今年3月4日被金氏世界紀錄認證為「最大的木製建築」。旅客可利用大屋頂環多處的電扶梯、電梯等上到屋頂環的第二層，再利用坡道上到第三層。拍攝大屋頂環最佳的時間點可利用黃昏時刻上到屋頂環上方拍攝，夜間點燈時從底部向上拍攝大屋頂環局部也有靜謐之美。

大屋頂環簡介：

建築面積：61,035.55平方公尺

內徑：約615公尺

外徑：約675公尺

寬度：約30公尺

高度：內層約12公尺；外層約20公尺

*遊客可以行走的空中走廊的高度

使用木材：（國產）雪松、檜木（進口）蘇格蘭松，約70%為日本國產，約30%為進口。

基本設計、詳細設計與施工監督：日本2025年世博會場館設計製作人藤本壯介

基本設計：Higashihata/Azusa Sekkei 合資公司