大阪世博開箱／市區「脈脈」如影隨形 台灣玉山館廣告現身車廂

世界博覽會（以下簡稱世博）4月13日在日本大阪開幕，今年主題為「讓生命閃耀光輝的未來社會藍圖」，整個世博展場將成為「未來社會實驗室」。大阪從機場到市區各處也都輕易可見世博的各式廣告、交通前往方式等資訊。而台灣參展的玉山館(TECH WORLD)，其廣告也驚喜現身電車車廂內。

2025年世界博覽會（大阪關西世博）的吉祥物「脈脈（ミャクミャク）」是這次宣傳大阪世博最可愛俏皮的身影，其特殊外型與鮮豔藍色、紅色的色彩，讓人一眼就注意到它，也讓大阪世博的盛大舉辦深深烙印在民眾心中。

入境大阪關西機場時，就可見脈脈與大阪關西機場吉祥物小空的聯名廣告，從航廈內的走道側邊護欄到從機場步行到鐵道的連通道間，都充斥大阪世博的廣告文宣。

而大阪市區內旅客常利用的大阪Metro以及JR西日本，在車廂上也密集出現世博的廣告，車站站體內的月台門上也輕易可見告知旅客如何前往大阪世博會場的鐵路交通方式。大阪環狀線與JR夢咲線（櫻島線）也推出一輛以吉祥物脈脈為主題的期間限定「MYAKU-MYAKU彩繪電車」，預計運行到今年10月13日世界博覽會結束。大阪最繁華的商業購物區心齋橋，在各商店店鋪門外上方也都豎起密集的大阪世博的宣傳旗幟。