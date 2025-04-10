大阪世博開箱／再簡化！記者實測關西機場落地半小時內完成入境

世界博覽會（以下簡稱世博）4月13日在日本大阪開幕，今年主題為「讓生命閃耀光輝的未來社會藍圖」，整個世博展場將成為「未來社會實驗室」。大阪關西機場也做好迎接大量全世界而來的遊客，再次簡化入境日本流程，只要在台預先在網上申請申報，通關入境可在半小時內搞定。

台灣旅客入境日本雖然免簽證，但過往必須手寫入境資料和海關申報單兩張表單，疫後日本邊境開放，初期要求旅客提交COVID-19疫苗施打證明和PCR篩檢陰性證明，也為提高海外旅客通關效率，導入 「Visit Japan Web」，旅客可預先上網填寫相關資料後，配合自動通關機器就只需要QR code就能自助完成通關。

為了提高旅客的便利性和入境的效率，日本出入境在留管理廳及財務部海關，在「羽田機場、成田機場、關西機場」三大國際機場全面升級通關流程，導入「共同自助通關機（共同キオスク）」，讓快速通關流程再升級，旅客僅需在出發前完成「Visit Japan Web 」資料登入，包含護照、航班、停留時間、住宿資訊、入境目的、海關申報等，抵達後即可使用QRcode，完成入境審查和海關手續。

新的共同自助報到機於今年4月起於大阪關西機場、東京羽田、成田機場輪流啟用。記者本次因應大阪世博開幕前的全球媒體日採訪，本月8日飛抵大阪關西，7日晚間預先在家中透過網路辦理好入境審查及海關申報，最後得到一只QR code，在入境通關時只要利用共同自助通關機掃描QR code、護照，過螢幕顯示提供外國人入境資料、海關申報單（攜帶品/別送品）等，最後掃描指紋、人臉辨識，並依畫面指示前往專用通道，入境審查僅需出示護照即可，就能前往提領行李，並依照字母指示的專用通道完成海關審查電子閘門，完成入境。