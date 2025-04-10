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大阪世博開箱／脈脈吉祥物 獵奇又可愛到讓人印象深刻
五年一度的世界博覽會（以下簡稱世博）4月13日在日本大阪開幕。大阪萬博會吉祥物「脈脈（ミャクミャク）」也充斥在大阪的大街小巷。這隻擁有特殊外型，獵奇到讓人覺得可愛的脈脈，其實是由細胞和水結合而誕生，沒有人知道其真實身分的神秘生物。
根據官網，關於脈脈的個人資料包括它出生在關西地區某處的一處小泉。性格友善，但很笨拙，經常犯錯。特殊技能
是能夠變換各種形狀，並有能力在雨後找到彩虹。並與一切生物和事物互動。無性別的脈脈身高可隨時變化，體重也不明。
有六隻眼睛的脈脈能看見所有的事物，也會因為它當下的感受改變其外型，同時它也透過改變顏色來與外界溝通、學習對話。它最關心的事情是自然界中的水，以及水中的生物，所有的生命都是它的朋友。
脈脈全身的顏色是由鮮豔的藍色與紅色組成，其中紅色部分是「細胞」，它們會分裂和繁殖，藍色部分為「清水」，流動時可改變形狀。它似乎在尋找自己想成為的人，並改變成各種形態，而現在出現在大眾面前的形態是模仿人類的形態。然而，有時形狀變化太大，以至於原來的形狀被遺忘了。
關於脈脈的周邊商品也開發得非常多，它更與三麗鷗、熊本熊等知名IP角色聯名，在大阪世博會場內至少有4間官方商店可以購買，如果沒有機會前往世博展場，也可在由官方授權，位於大阪市區的大丸梅田店、JR新大阪站EKI MARCHÉ店購買，或透過官網選購。
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