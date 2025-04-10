麗晶精品母親節檔期開跑 兩大新店開幕

百貨零售業年中最大銷售檔期母親節將至，各家業者盡出優惠搶攻商機，麗晶精品4月25日至5月11日推出「感恩母親購物節」，活動期間單日消費滿50,000元即可選擇2,500元的禮券回饋、或是4,000元的晶華酒店餐飲及客房禮券，回饋額度高至8%。

銀行刷卡禮以及消費滿額贈品，包含寶格麗晶澈乳液、LADY M九吋蛋糕及寶格麗悅櫻寶石香水等，消費滿百萬，再加碼台北晶華酒店兩天一夜住宿券，期間購物消費總額最高之前三名貴賓，還可獲得晶華酒店名人套房住宿與沐蘭SPA經典療程。

隨著「感恩親購物節」活動起跑，引領日系美學潮流的三宅一生ISSEY MIYAKE男裝副線「 IM MEN」海外首間獨立店面正式於麗晶精品地下二樓盛大開幕，IM MEN致力於研究服裝結構與材料，將三宅一生「一塊布成衣」的理念融入其中，探索制衣的可能性。開幕期間，同步於賣場設立特展，展示品牌獨特的設計風格與工藝美學。

另一間開幕新店「 La Casa Del Artesano 手工藝匠之家」，展售來自世界各地的手工逸品，其中享譽全世界的 Mamasita厄瓜多頂極巴拿馬手工草帽最為吸睛，售價300萬元起跳的Extra Fino系列，擁有聯合國教科文組織卓越工藝獎的認證，製作一頂需六位以上的帽藝師、花費3年的時間才能完成，一吋2.54公分的長度需要平行編織48個小結，做工細膩精緻，打造宛如藝術品般的品質。

母親節大餐方面，星廚林明健主理的GOLDEN & AFTERGLO推出母親節限定料理，點用「千層酥皮焗馬頭魚、菠菜香草瑞可塔起司、烤時蔬和甜椒醬」，即贈送「PERFUN維納斯星辰舒眠精油空氣織物噴霧」。

母親節蛋糕方面，法國精品甜點品牌PIERRE HERMÉ母親節限定蛋糕，以經典的Ispahan為靈感的玫瑰荔枝覆盆子幕斯心語「ISPAHAN COEURS MÊLÉS」，將玫瑰、荔枝與覆盆子完美結合。另有以酥脆塔皮為基底，搭配濃郁的開心果奶油、柔軟的開心果海綿蛋糕層的經典開心果塔「Tarte Infiniment Pistache」，完美詮釋層次豐富的法式甜點藝術。

紐約頂級貴婦甜點LADY M則攜手精品優格品牌「雪坊精品希臘優格」推出母親節限定聯名「花漾蘋果優格千層蛋糕」，優格的醇厚滑順與果醬的芳香甜潤交織，入口綻放優雅柔和的芬芳。

法國頂級巧克力JEAN-PAUL HEVIN推薦巴黎風法式馬卡龍禮盒20入，細緻薄滑、甜而不膩的杏仁蛋白脆皮。