大阪世博開箱／三大亮點驚嘆連連 購票與熱門場館攻略

五年一度的世界博覽會（以下簡稱世博）4月13日將在日本大阪登場，展場位於大阪灣的人工島「夢洲」，這次主題為「讓生命閃耀光輝的未來社會藍圖」，整個世博展場將成為「未來社會實驗室」，展期則會延續6個月到今年10月13日閉幕，為期184天。聯合報特別派出記者展前直擊，在聯合新聞網陸續刊出「大阪世博開箱」系列報導，在展前讓讀者先睹為快。

本文簡述本次大阪世博的主軸與亮點還有門票購買方式：

主題：

「設計未來社會，實現我們的生活」（Designing Future Society for Our Lives）

本次世博會旨在展示全球最先進的技術和創意，探討未來社會的可能性，並促進國際合作與交流。

亮點：

*世界最大木造環形建築「大屋頂環」(The Grand Ring)

會場內將建造一個高至少12公尺、直徑615公尺的環形木造建築「大屋頂環」，融合日本傳統建築工法與現代技術，提供遮陽避雨的空間，並優化參觀動線。旅客可透過在大屋根各處所設置的電梯、電扶梯上到大屋根頂部，沿著大屋根頂部的環狀繞一圈，走完一圈約2公里，而所有國家場館都位於大屋根的圓內，繞完一圈等同環遊世界。

*EXPO巨蛋「Matsuri」

位於大屋根西側的巨蛋「Matsuri」可容納約16,000人，將舉辦各式展演與祭典活動，營造熱鬧的世博氛圍。

*各國主題館與企業館

本次世博展區內旅客可看到159個國家，7個國際組織和地區、企業和團體的展覽內容，展示未來技術、社會發展、環境與人文等議題，實現對未來的願景。

購票與注意事項：

想參觀大阪世博，民眾需先在官方網站註冊「世博ID」，完成後即可線上購買門票，購票後可選擇參觀日期及各展館的入場預約。 其門票種類分為一次入場門票，開幕票（Opening Ticket） 限2025年4月13日至4月26日期間使用，可入場1次。成人（18歲以上）：4,000日圓，青少年（12至17歲）：2,200日圓，兒童（4至11歲）：1,000日圓。 3歲以下兒童免費入場。

前期票（First-Half Period Ticket）： 限2025年4月13日至7月18日期間使用，可入場1次。成人：5,000日圓。青少年：3,000日圓。兒童：1,200日圓。

一日票（早鳥優惠）（One-Day Ticket - Early Bird）： 全展期內可使用，可入場1次。成人：6,700日圓。青少年：3,700日圓。兒童：1,700日圓。

一般一日票（One-Day Ticket）： 全展期內可使用，可入場1次。成人：7,500日圓。青少年：4,200日圓。兒童：1,800日圓。

平日票（Weekday Ticket）： 限平日使用，可入場1次。成人：6,000日圓。青少年：3,500日圓。兒童：1,500日圓。

夜間票（Night Ticket）： 每日17:00後可入場1次。成人：3,700日圓。青少年：2,000日圓。兒童：1,000日圓。

多次入場通行證包括全季通行證（Season Pass）： 全展期內每日可入場，需提前預約日期和時間。成人：30,000日圓。青少年：17,000日圓。兒童：7,000日圓。

夏季通行證（Summer Pass）： 限2025年7月19日至8月31日期間每日可入場，需提前預約日期和時間。成人：12,000日圓。青少年：7,000日圓。兒童：3,000日圓。

特別優惠票（Special Discount Ticket）：持有殘障手冊等人士及其一名陪同者可購買。成人：3,700日圓。青少年：2,000日圓。兒童：1,000日圓。

購票方式：

可選線上購票， 前往官方門票銷售網站註冊「Expo ID」，完成後即可線上購買電子門票expo2025.or.jp.t.att.hp.transer.com，或透過旅行社與票務平台購買，購買時請確認是否為官方授權。如有團體票需求，15人以上團體票可透過世博官方門票銷售商之一的日盟國際洽詢。

注意事項：