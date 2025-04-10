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台灣第一位DIOR品牌大使陳庭妮！敲碗時裝周同框JISOO

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
陳庭妮2024穿著Dior 2024早秋系列女裝出席釜山影展。圖／摘自藝人IG @chen_ting_ni
陳庭妮2024穿著Dior 2024早秋系列女裝出席釜山影展。圖／摘自藝人IG @chen_ting_ni

Dior宣布台灣女星陳庭妮正式成為Dior台灣時尚暨保養品牌大使。她表示：「能與Dior合作並能同時成為品牌時尚暨保養大使是我莫大的榮幸。自信優雅一直是我心所嚮往，Dior賦予我們最好的典範，也給我們成為自己的勇氣。在蛻變的過程中有Dior同行，期許自己能高光每個瞬間。」

陳庭妮具有的優雅、自信與突破精神，細膩呼應著Dior持續演化的女性魅力。她從擔任時尚模特兒出道，成功跨足戲劇圈，其細膩演出與表現，成為台灣受矚目女演員之一，除演藝成就外，她亦持續投入公益領域，展現堅定且暖心一面。而她勇於創新並持續蛻變的精神，呼應著Dior自主、優雅、勇敢與大膽的女性氣質精髓，也體現出Dior的多元女性面向。

事實上她也與Dior合作多時，經常社社群上分享她穿搭最新時尚單品與包款的照片；去年Dior的新光三越Diamond Towers專賣店開幕之際，她也亮麗出席。相信她也很快就會有機會與其他的Dior品牌大使如JISOO、娜塔莉波曼、莎莉賽隆等人一起出席品牌的時尚大秀。

陳庭妮2024穿著Dior 2024早秋系列女裝出席釜山影展。圖／摘自藝人IG @chen_ting_ni
陳庭妮2024穿著Dior 2024早秋系列女裝出席釜山影展。圖／摘自藝人IG @chen_ting_ni
陳庭妮2024年出席Dior新光三越Diamond Towers專賣店開幕。圖／Dior提供
陳庭妮2024年出席Dior新光三越Diamond Towers專賣店開幕。圖／Dior提供
陳庭妮穿著Dior 2024早春度假女裝搭配Book Tote皮革托特包。圖／摘自藝人IG @chen_ting_ni
陳庭妮穿著Dior 2024早春度假女裝搭配Book Tote皮革托特包。圖／摘自藝人IG @chen_ting_ni
陳庭妮2024年出席Dior新光三越Diamond Towers專賣店開幕。圖／Dior提供
陳庭妮2024年出席Dior新光三越Diamond Towers專賣店開幕。圖／Dior提供
陳庭妮穿著Dior 2025早春度假系列女裝搭配D-Journey包。圖／摘自藝人IG @chen_ting_ni
陳庭妮穿著Dior 2025早春度假系列女裝搭配D-Journey包。圖／摘自藝人IG @chen_ting_ni
陳庭妮穿著Dior白色Bar Jacket造型搭配Dior Lady Art #9藝術家聯名系列包款。圖／摘自藝人IG @chen_ting_ni
陳庭妮穿著Dior白色Bar Jacket造型搭配Dior Lady Art #9藝術家聯名系列包款。圖／摘自藝人IG @chen_ting_ni
陳庭妮穿著Dior白色Bar Jacket造型搭配Dior Lady Art #9藝術家聯名系列包。圖／摘自藝人IG @chen_ting_ni
陳庭妮穿著Dior白色Bar Jacket造型搭配Dior Lady Art #9藝術家聯名系列包。圖／摘自藝人IG @chen_ting_ni
DIOR宣布陳庭妮成為台灣時尚暨保養品牌大使。圖／Dior提供
DIOR宣布陳庭妮成為台灣時尚暨保養品牌大使。圖／Dior提供
陳庭妮穿著Dior 2024春夏Miss Dior服飾搭配Dior Caro後背包。圖／摘自藝人IG @chen_ting_ni
陳庭妮穿著Dior 2024春夏Miss Dior服飾搭配Dior Caro後背包。圖／摘自藝人IG @chen_ting_ni
陳庭妮2024年出席Dior新光三越Diamond Towers專賣店開幕。圖／Dior提供
陳庭妮2024年出席Dior新光三越Diamond Towers專賣店開幕。圖／Dior提供

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