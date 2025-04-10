台灣第一位DIOR品牌大使陳庭妮！敲碗時裝周同框JISOO

Dior宣布台灣女星陳庭妮正式成為Dior台灣時尚暨保養品牌大使。她表示：「能與Dior合作並能同時成為品牌時尚暨保養大使是我莫大的榮幸。自信優雅一直是我心所嚮往，Dior賦予我們最好的典範，也給我們成為自己的勇氣。在蛻變的過程中有Dior同行，期許自己能高光每個瞬間。」

陳庭妮具有的優雅、自信與突破精神，細膩呼應著Dior持續演化的女性魅力。她從擔任時尚模特兒出道，成功跨足戲劇圈，其細膩演出與表現，成為台灣受矚目女演員之一，除演藝成就外，她亦持續投入公益領域，展現堅定且暖心一面。而她勇於創新並持續蛻變的精神，呼應著Dior自主、優雅、勇敢與大膽的女性氣質精髓，也體現出Dior的多元女性面向。