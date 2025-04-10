網美觀光列車「山嵐號」4月19日首航 周邊商品搶先亮相

全台首列甜點觀光列車「海風號」於2024年12月7日首航，行駛新竹-台中間，搭乘率達97%，而新路線將於4月12日開始營運，行駛南港-宜蘭間，而新亮相的姐妹列車「山嵐號」也將於4月19日正式啟航。台鐵公司趁勢推出周邊產品並於今天搶先曝光上架，包含高顏值造型保溫提袋、海風號車頭車廂積木組等。

「海風號」4月12日起全新路線將行駛南港-宜蘭間，沿途欣賞龜山島和太平洋風光，並停靠猴硐、頭城、大里。列車餐點邀請米其林星廚指定烘焙坊「月‧烘焙工作室Moon Baking Studio」、米其林一星Minimal打造專屬甜點和冰淇淋，單趟約3小時3600元，另入住北市、宜蘭飯店2天1夜專案，每人8499元起。

姊妹列車「山嵐號」則於4月19日正式啟程，不僅是首輛馳騁花東縱谷的觀光列車，車廂內裝以深綠為主色調，設有四人沙發座椅和兩人席次，其列車餐點也首邀世界冠軍主廚操刀，打造宛如藝術品般美食，車廂還精選「一日茶道TEAORY．白水烏木系列」，作為山嵐號御用香氛列車，並推出共鳴室嗅聞體驗，套票3900元，2天1夜9599元起。

因應「海風號」、「山嵐號」網美姊妹列車4月全新營運，台鐵也趁勢推出療癒系周邊商品暖身，台鐵表示，山嵐、海風周邊商品以精緻優雅為概念，搭配馬卡龍色系輕柔紓壓，包含經典不敗不鏽鋼便當空盒售價450元、高顏值造型保溫提袋售價299元、實用型一卡通售價150元、多功能積木萬年曆售價390元。

另外，還有超精緻海風號車頭、車廂積木組售價各799元，連車廂內裝都可以自己組裝的列車，車輪還可真的滾動、車廂可連掛，預計4月下旬上市；山嵐、海風號微型積木售價350元，以4x4x3mm組裝出比傳統積木更精巧且易於收藏的精緻列車，預計4月下旬上市。