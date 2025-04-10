台鐵觀光列車山嵐、海風號周邊商品 搶先曝光

台鐵公司的觀光列車「海風號」新路線，將於周六開始營運，最新「山嵐號」也將於4月19日首航。台鐵推出系列周邊商品，山嵐、海風周邊商品以精緻優雅為概念，搭配馬卡龍色系輕柔紓壓，今天上架。

台鐵說，相關周邊商品包括不鏽鋼便當空盒，售價450元，盒蓋半立體斜面加高打凸文字，小面積多層次變化展現精湛工藝。還有造型保溫提袋，售價299元，將列車特色簡化繪製，外觀搶眼功能性十足。以及一卡通，售價150元，打造獨特的透明材質票卡，通透性與背景環境互動，在山海景不同光影變化下呈現獨特層次。

此外，台鐵表示，多功能積木萬年曆，售價390元，矽膠材質結合積木概念萬年曆，創造隨心所欲享受DIY自由拼裝樂趣。而海風號車頭、車廂積木組，售價各799元，是一款連車廂內裝都可以自己組裝的列車，車輪還可真的滾動、車廂可連掛，不只展示還能真的玩，預計4月下旬上市。還推出山嵐、海風號微型積木，售價350元，以4x4x3mm組裝出比傳統積木更精巧且易於收藏的精緻列車，搭配專屬貼紙，細微特徵更加生動，也預計4月下旬上市。