快訊

突下豪雨…桃園八德工人下水道施工疑遭沖走失蹤 消防急搜救

大阪萬博試營運浮現「6大問題」 日網友曝真實體驗：有預約也要排1小時

關稅急轉彎…川普為什麼縮起來了？顯然有這四個原因

聽新聞
0:00 / 0:00

台鐵觀光列車山嵐、海風號周邊商品 搶先曝光

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵觀光列車「山嵐號」及「海風號」周邊商品。圖／台鐵公司提供
台鐵觀光列車「山嵐號」及「海風號」周邊商品。圖／台鐵公司提供

台鐵公司的觀光列車「海風號」新路線，將於周六開始營運，最新「山嵐號」也將於4月19日首航。台鐵推出系列周邊商品，山嵐、海風周邊商品以精緻優雅為概念，搭配馬卡龍色系輕柔紓壓，今天上架。

台鐵說，相關周邊商品包括不鏽鋼便當空盒，售價450元，盒蓋半立體斜面加高打凸文字，小面積多層次變化展現精湛工藝。還有造型保溫提袋，售價299元，將列車特色簡化繪製，外觀搶眼功能性十足。以及一卡通，售價150元，打造獨特的透明材質票卡，通透性與背景環境互動，在山海景不同光影變化下呈現獨特層次。

此外，台鐵表示，多功能積木萬年曆，售價390元，矽膠材質結合積木概念萬年曆，創造隨心所欲享受DIY自由拼裝樂趣。而海風號車頭、車廂積木組，售價各799元，是一款連車廂內裝都可以自己組裝的列車，車輪還可真的滾動、車廂可連掛，不只展示還能真的玩，預計4月下旬上市。還推出山嵐、海風號微型積木，售價350元，以4x4x3mm組裝出比傳統積木更精巧且易於收藏的精緻列車，搭配專屬貼紙，細微特徵更加生動，也預計4月下旬上市。

台鐵公司說，監製「山嵐號」及「海風號」周邊商品，比照對實車漸層色系的超高品質要求，希望民眾在收藏商品時也能回憶體驗「山嵐號」及「海風號」的美好旅程，即日起可至台鐵各實體門市及臺鐵夢工場網路商店選購，數量有限，售完為止。

台鐵觀光列車「山嵐號」及「海風號」周邊商品。圖／台鐵公司提供
台鐵觀光列車「山嵐號」及「海風號」周邊商品。圖／台鐵公司提供
台鐵觀光列車「山嵐號」及「海風號」周邊商品。圖／台鐵公司提供
台鐵觀光列車「山嵐號」及「海風號」周邊商品。圖／台鐵公司提供

台鐵 售價 觀光列車

延伸閱讀

考量南部觀光發展需求 最美觀光列車將停靠台南、保安站

縱谷旬味列車「山嵐號」4/19啟航 冠軍主廚操刀山海宴

影／手機就是車票！ 一卡通推TWQR乘車碼全國通用

連夜從澳門趕來！ Jisoo空降桃園甜喊「金古錐」

相關新聞

大阪世博開箱／脈脈吉祥物 獵奇又可愛到讓人印象深刻

五年一度的世界博覽會（以下簡稱世博）4月13日在日本大阪開幕。大阪萬博會吉祥物「脈脈（ミャクミャク）」也充斥在大阪的大街...

大阪世博開箱／三大亮點驚嘆連連 購票與熱門場館攻略

五年一度的世界博覽會（以下簡稱世博）4月13日將在日本大阪登場，展場位於大阪灣的人工島「夢洲」，這次主題為「讓生命閃耀光...

台灣第一位DIOR品牌大使陳庭妮！敲碗時裝周同框JISOO

Dior宣布台灣女星陳庭妮正式成為Dior台灣時尚暨保養品牌大使。她表示：「能與Dior合作並能同時成為品牌時尚暨保養大...

壽喜燒控必收藏！湯底香、肉超嫩 台北必吃六間人氣壽喜燒名店大公開

濃郁甜香的壽喜燒湯底、油花均勻的牛肉片、再配上一顆滑順生蛋，光想就讓人口水直流！台北藏了不少壽喜燒名店，從平價吃到飽到頂級和牛通通有，這次精選6家高評價壽喜燒專門店，每一家都有讓人想回訪的魅力，肉控們快收進你的口袋名單！

網美觀光列車「山嵐號」4月19日首航 周邊商品搶先亮相

全台首列甜點觀光列車「海風號」於2024年12月7日首航，行駛新竹-台中間，搭乘率達97%，而新路線將於4月12日開始營...

台鐵觀光列車山嵐、海風號周邊商品 搶先曝光

台鐵公司的觀光列車「海風號」新路線，將於周六開始營運，最新「山嵐號」也將於4月19日首航。台鐵推出系列周邊商品，山嵐、海...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。