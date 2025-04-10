快訊

突下豪雨…桃園八德工人下水道施工疑遭沖走失蹤 消防急搜救

大阪萬博試營運浮現「6大問題」 日網友曝真實體驗：有預約也要排1小時

關稅急轉彎…川普為什麼縮起來了？顯然有這四個原因

麗晶精品母親節檔期25日開跑 兩大新品牌入駐加持

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

全國精品首府之稱的麗晶精品，4月25日至5月11日推出「感恩母親購物節」，期望以多項全台獨家商品、高達10%的等值回饋、以及豐富的星級美饌好禮吸引消費者。活動期間單日消費滿50,000元即可選擇2,500元的禮券回饋、或是4,000元的晶華酒店餐飲及客房禮券，回饋額度高至8%，加上銀行刷卡禮以及消費滿額贈品，實質回饋超過10%。

贈禮包含寶格麗晶澈乳液、LADY M九吋蛋糕及寶格麗悅櫻寶石香水等，消費滿百萬，再加碼台北晶華酒店兩天一夜住宿券，期間購物消費總額最高之前三名貴賓，還可獲得晶華酒店名人套房住宿與沐蘭SPA經典療程。

隨著「感恩親購物節」活動起跑，引領日系美學潮流的三宅一生ISSEY MIYAKE男裝副線「IM MEN」海外首間獨立店面正式於麗晶精品地下二樓盛大開幕，IM MEN致力於研究服裝結構與材料，將三宅一生「一塊布成衣」的理念融入其中，探索制衣的可能性。開幕期間，同步於賣場設立特展，展示品牌獨特的設計風格與工藝美學。

另一間開幕新店「 La Casa Del Artesano 手工藝匠之家」，展售來自世界各地的手工逸品，其中享譽全世界的 Mamasita厄瓜多頂極巴拿馬手工草帽最為吸睛，售價三百萬元起跳的Extra Fino系列，擁有聯合國教科文組織卓越工藝獎的認證，製作一頂需要6位以上的帽藝師、花費3年的時間才能完成，一吋2.54公分的長度需要平行編織48個小結，做工細膩精緻，打造宛如藝術品般的品質。

晶華 消費

延伸閱讀

85℃母親節主題蛋糕添加膠原蛋白 讓媽咪好Q彈

迎接母親節 台中餐飲業者祭蛋糕早鳥優惠價

TASAKI櫻花金捕捉春日璀璨光芒 最溫柔真摯的母親節禮

迎接母親節商機 星展推出聚餐、購物及旅遊優惠

相關新聞

台灣第一位DIOR品牌大使陳庭妮！敲碗時裝周同框JISOO

Dior宣布台灣女星陳庭妮正式成為Dior台灣時尚暨保養品牌大使。她表示：「能與Dior合作並能同時成為品牌時尚暨保養大...

壽喜燒控必收藏！湯底香、肉超嫩 台北必吃六間人氣壽喜燒名店大公開

濃郁甜香的壽喜燒湯底、油花均勻的牛肉片、再配上一顆滑順生蛋，光想就讓人口水直流！台北藏了不少壽喜燒名店，從平價吃到飽到頂級和牛通通有，這次精選6家高評價壽喜燒專門店，每一家都有讓人想回訪的魅力，肉控們快收進你的口袋名單！

網美觀光列車「山嵐號」4月19日首航 周邊商品搶先亮相

全台首列甜點觀光列車「海風號」於2024年12月7日首航，行駛新竹-台中間，搭乘率達97%，而新路線將於4月12日開始營...

台鐵觀光列車山嵐、海風號周邊商品 搶先曝光

台鐵公司的觀光列車「海風號」新路線，將於周六開始營運，最新「山嵐號」也將於4月19日首航。台鐵推出系列周邊商品，山嵐、海...

麗晶精品母親節檔期25日開跑 兩大新品牌入駐加持

全國精品首府之稱的麗晶精品，4月25日至5月11日推出「感恩母親購物節」，期望以多項全台獨家商品、高達10%的等值回饋、...

日本二三線城市變熱門 20萬台客遊大分

台灣旅客去年赴日旅客破600萬人次，為出國旅客目的地首位，除東京、大阪等一線城市外，二、三線城市逐漸崛起，其中日本大分縣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。