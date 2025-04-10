麗晶精品母親節檔期25日開跑 兩大新品牌入駐加持

全國精品首府之稱的麗晶精品，4月25日至5月11日推出「感恩母親購物節」，期望以多項全台獨家商品、高達10%的等值回饋、以及豐富的星級美饌好禮吸引消費者。活動期間單日消費滿50,000元即可選擇2,500元的禮券回饋、或是4,000元的晶華酒店餐飲及客房禮券，回饋額度高至8%，加上銀行刷卡禮以及消費滿額贈品，實質回饋超過10%。

贈禮包含寶格麗晶澈乳液、LADY M九吋蛋糕及寶格麗悅櫻寶石香水等，消費滿百萬，再加碼台北晶華酒店兩天一夜住宿券，期間購物消費總額最高之前三名貴賓，還可獲得晶華酒店名人套房住宿與沐蘭SPA經典療程。

隨著「感恩親購物節」活動起跑，引領日系美學潮流的三宅一生ISSEY MIYAKE男裝副線「IM MEN」海外首間獨立店面正式於麗晶精品地下二樓盛大開幕，IM MEN致力於研究服裝結構與材料，將三宅一生「一塊布成衣」的理念融入其中，探索制衣的可能性。開幕期間，同步於賣場設立特展，展示品牌獨特的設計風格與工藝美學。

另一間開幕新店「 La Casa Del Artesano 手工藝匠之家」，展售來自世界各地的手工逸品，其中享譽全世界的 Mamasita厄瓜多頂極巴拿馬手工草帽最為吸睛，售價三百萬元起跳的Extra Fino系列，擁有聯合國教科文組織卓越工藝獎的認證，製作一頂需要6位以上的帽藝師、花費3年的時間才能完成，一吋2.54公分的長度需要平行編織48個小結，做工細膩精緻，打造宛如藝術品般的品質。