頂級榴槤甜點來襲！泰揚國際X法布甜 聯手打造夢幻滋味

榴槤控請注意！泰國榴槤產業的重要推動者泰揚國際，攜手康呈生醫科技（6236）轉投資的台灣知名高端烘焙品牌法布甜，即日起推出讓極致甜點榴槤生乳捲與榴槤塔，以最高品質的榴槤原料，結合法式甜點的精湛工藝，要顛覆消費者味蕾極限。

泰揚國際創辦人劉秉二表示，這項跨國合作，不僅是兩大品牌的巔峰聯名，更讓消費者享受來自泰國頂級金枕頭榴槤的美味。泰揚國際作為泰國榴槤加工產業的領導品牌，專注於「急速冷凍與真空乾燥技術」，確保榴槤保持最佳風味，讓消費者品嚐到最純正的榴槤甜點。

劉秉二於1992年創立泰揚國際，憑藉著創新的急速冷凍與真空乾燥技術，成功推動泰國榴槤加工產業發展，並將高品質榴槤產品帶向台灣及澳洲、紐西蘭、越南、香港、美國等國際市場，成為泰國榴槤加工領域前三大關鍵企業。

泰揚國際不僅專注於榴槤，更經營多種熱帶水果加工業務，並擴展至全球市場，是許多國際食品品牌的水果供應商。此次與法布甜合作，標誌著頂級榴槤與法式甜點的完美結合，讓消費者品味來自泰國最優質的榴槤原料。

法布甜以「極致選材、職人精神」聞名，曾獲米其林等級肯定，並以獨創配方打造無可取代的烘焙美學。這次與泰揚國際聯手，精選頂級金枕頭榴槤，結合法式甜點工藝，創造出前所未有的榴槤甜點，即日起在法布甜門市與指定通路正式登場。

法布甜執行長張淑卿表示，濃郁榴槤生乳與頂級金枕榴槤、綿密蛋糕體的結合，每一口都是濃醇奢華，使用不加一滴水鐵塔牌生乳，搭配鬆軟綿密的特製蛋糕體，完整包覆濃郁榴槤生乳餡，層層交融出細膩、滑順、入口即化的高級口感。

另外，榴槤的濃郁果香遇上檸檬的微酸清香，驚喜交織出神級風味。法布甜精心設計這款榴槤塔，以100%天然原色、不含人工添加物，酥脆塔皮包覆滑順榴槤內餡，香氣四溢，入口即溶。酸甜平衡讓不敢吃榴槤的人也會被徹底圈粉。

隨著母親節即將到來，法布甜也推出一系列主題蛋糕，讓媽咪回到年輕的小姐時代，感受青春的味道。今年的「小姐系列蛋糕」共帶來四種令人垂涎的口味：檸檬、芋頭、玫瑰和巧克力，每一口都綿密鬆軟，搭配新鮮水果內餡，讓媽媽吃了忍不住想再多吃一口。

而且，這次法布甜真的很寵愛媽媽，還推出早鳥期間雙重送活動，前100名預訂的消費者，不僅能獲得康乃馨肥皂花束，還有機會參加抽獎，贏得價值超過2,000元的豪華獎品，有泰晶殿按摩券、美加醫美保養針劑、義大利保溫壺和行李箱等大獎，總價值超過10萬元。