口感、價格抓日本人的胃 北農外銷高麗菜衝72噸

台北農產運銷公司看準日本高麗菜欠收的缺口，積極拓點外銷，今年已外銷到第4櫃，累積總銷量達72公噸，預估未來將突破100噸。北農表示，目前正值台灣高麗菜產季，口感脆甜成了日本消費者喜愛，順利將高品質高麗菜打入日本市場。

北農表示，日本在去年受極端天氣影響，夏天溫度過高，冬天又因大雪，導致高麗菜收成欠佳，主要產地愛知縣減產約3成，反觀台灣今年春冬溫度低、適合高麗菜生長，整體產量較往年增加2成，成了銷往日本的契機。

北農說，台灣高麗菜目前為產季，外銷日本的高麗菜採取新鮮現採方式，透過嚴格的品質控管，品質優良且價格親民，口感也相當脆、清甜，深受日本消費者喜愛。

北農也說，目前北農外銷日本的高麗菜為第4櫃，共1000箱、18噸將於4月11日啟程，4月17日抵達日本大阪港，截至目前總銷量已達72公噸，而且第5櫃、第6櫃刻正持續規畫中，可望突破100噸。