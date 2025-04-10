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壽喜燒控必收藏！湯底香、肉超嫩 台北必吃六間人氣壽喜燒名店大公開

聯合新聞網／ MENU美食誌

濃郁甜香的壽喜燒湯底、油花均勻的牛肉片、再配上一顆滑順生蛋，光想就讓人口水直流！台北藏了不少壽喜燒名店，從平價吃到飽到頂級和牛通通有，這次精選6家高評價壽喜燒專門店，每一家都有讓人想回訪的魅力，肉控們快收進你的口袋名單！

しゃぶ信玄

北市/大安區

台北東區人氣個人日式鍋物，內用提供4種日式小菜讓你自助續吃到飽，其中最喜歡糖漬檸檬片跟秋葵！湯底有爽口回甘昆布湯，蔬菜鮮甜牛骨香醇的成吉斯汗以及招牌壽喜燒，有附一顆生食級雞蛋，涮上蛋液真是太絕了。推薦加購泡泡醬汁超讚。肉片採現點現切，價格依照肉品盤數計算，點越多越划算CP值超高。(MENU美食誌莉莉吃起來提供)

牛喜 寿喜燒 水炊鍋

台北市/中山區

為'初魚集團旗下新品牌「牛喜 壽喜燒」，主打個人壽喜燒及水炊鍋。點餐後店員會先幫忙拌炒壽喜燒鍋底，黑毛和牛肉片現切！涮入和牛後沾上特製蛋液慕絲口感超絲滑軟嫩。(MENU美食誌VAS提供)

潮肉壽喜燒

台北市/大安區

肉品選擇多樣吃到飽壽喜燒，搭配濃郁壽喜醬汁極入味，附自助吧冰淇淋與炸物，聚餐好選擇。(MENU美食誌藍小米的日常食旅❤️提供)

筠芝和牛本舖

台北市/士林區

主打A5和牛壽喜燒，搭配獨門甘醇醬汁，肉質細嫩油花均勻，附雞蛋沾醬更添滑順口感，是和牛控天堂。 (MENU美食誌freedom貪吃鬼提供)

寶屋

台北市/士林區

寶屋壽喜燒的特色在於其選用新鮮、優質的食材，特別是肉類部分，肉質鮮嫩多汁，口感極佳。湯底濃郁，風味獨特，搭配特製醬汁，增添了豐富的層次感。此外，餐廳提供多樣化的配菜選擇，包括蔬菜、豆腐和各種配料，讓每一口都能享受到不同的風味。用餐環境溫馨、舒適，適合與親友共享美好時光。(MENU美食誌🤤心榆的美食誌提供)

橋山.壽喜燒 すき焼き專門店

台北市/大安區

傳統日式壽喜燒手法，湯底鹹甜適中，必點Prime牛肩與蔬菜盤，搭配生蛋與白飯，品味最道地的壽喜風味。(MENU美食誌象山女子🐘提供)

北市 吃到飽 美食誌

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