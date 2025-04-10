壽喜燒控必收藏！湯底香、肉超嫩 台北必吃六間人氣壽喜燒名店大公開
濃郁甜香的壽喜燒湯底、油花均勻的牛肉片、再配上一顆滑順生蛋，光想就讓人口水直流！台北藏了不少壽喜燒名店，從平價吃到飽到頂級和牛通通有，這次精選6家高評價壽喜燒專門店，每一家都有讓人想回訪的魅力，肉控們快收進你的口袋名單！
台北市/大安區
美食誌莉莉吃起來提供)
台北市/中山區
VAS提供)
台北市/大安區
肉品選擇多樣吃到飽壽喜燒，搭配濃郁壽喜醬汁極入味，附自助吧冰淇淋與炸物，聚餐好選擇。(MENU美食誌藍小米的日常食旅❤️提供)
台北市/士林區
主打A5和牛壽喜燒，搭配獨門甘醇醬汁，肉質細嫩油花均勻，附雞蛋沾醬更添滑順口感，是和牛控天堂。 (MENU美食誌freedom貪吃鬼提供)
寶屋
台北市/士林區
寶屋壽喜燒的特色在於其選用新鮮、優質的食材，特別是肉類部分，肉質鮮嫩多汁，口感極佳。湯底濃郁，風味獨特，搭配特製醬汁，增添了豐富的層次感。此外，餐廳提供多樣化的配菜選擇，包括蔬菜、豆腐和各種配料，讓每一口都能享受到不同的風味。用餐環境溫馨、舒適，適合與親友共享美好時光。(MENU美食誌🤤心榆的美食誌提供)
台北市/大安區
傳統日式壽喜燒手法，湯底鹹甜適中，必點Prime牛肩與蔬菜盤，搭配生蛋與白飯，品味最道地的壽喜風味。(MENU美食誌象山女子🐘提供)
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