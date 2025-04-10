壽喜燒控必收藏！湯底香、肉超嫩 台北必吃六間人氣壽喜燒名店大公開

濃郁甜香的壽喜燒湯底、油花均勻的牛肉片、再配上一顆滑順生蛋，光想就讓人口水直流！台北藏了不少壽喜燒名店，從平價吃到飽到頂級和牛通通有，這次精選6家高評價壽喜燒專門店，每一家都有讓人想回訪的魅力，肉控們快收進你的口袋名單！

2025-04-10 11:01