用廢棄物打造的食物消費奇景 「麗麗食品」北美館開張

藝術家黃麗音將收集的各種包裝紙拼貼於木板上，包括台灣的月餅紙，義大利傳統紅格子糖果紙，德國煙燻肉條包裝油紙、弗萊堡小鎮的百年老店甜點紙、英國曼徹斯特的義式三明治包裝紙等。這些原本在食物吃完就完成任務、應被丟棄的「廢紙」，經過她的拼貼，成為一幅色彩繽紛、層次豐富的畫作。「包裝人生」記錄了藝術家數年的生活足跡，同時也是當代人類消費行為的縮影。

黃麗音個展「Lili Deli 麗麗食品」昨於台北市立美術館（北美館）開張。作品聚焦當代消費行為的她，透過現成物、多媒材雕塑、聲音裝置、攝影作品，堆砌出令人眼睛一亮的食物消費奇景，反映現代人追求廉價和效率，方便與實用至上的生活方式。

黃麗音（Steph Huang）生於台灣，目前於倫敦生活工作，2021年獲得皇家藝術學院（Royal College of Art）雕塑碩士學位。她的作品擅長透過日常空間和物體的轉化，創造極簡主義般的雕塑，在詩意和寂靜中引導觀眾反思商業、量產、食品工業等種種消費議題。2022年以「蒸蒸日上」獲台北美術獎首獎，去年於知名的倫敦泰德美術館舉行個展，探討英國漁業和食品業的關係。

在倫敦生活時，黃麗音習慣騎單車觀察街道生活，留意到散落在路邊的各式汽機車零件。她將反覆輾壓而碎裂的後視鏡結合工業電扇腳架，打造充滿詩意的雕塑作品《注意後方來車》。破碎的後視鏡象徵汽車文明的失效時刻，以及高速運轉社會中碎片化的時間與生活經驗。

台灣擁有豐富的小吃文化，但在黃麗音的作品《內用區》中，台灣小吃翻轉成另一種風景。《內用區》汲取小吃攤用餐區的元素，卻又進行巧妙重組與材質置換。黃麗音在展間中錯落擺放五張容易生鏽又不穩的鐵桌架，取代一般攤販常採用、易清潔保養的不鏽鋼桌；盤子則以玻璃材質，替代便宜耐用的美耐皿或塑膠盤。她再將台灣人熟悉的鑫鑫腸、蘆筍與櫻桃轉成玻璃品、散置展場中，藉玻璃的脆弱與易碎，映照出食物容易腐敗的特性。