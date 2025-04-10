吃得到海膽小山、松露生魚片！現代風「鮨水仙」開幕

喜歡日本料理的民眾又有新選擇，全新的現代風板前壽司「鮨水仙」，自即日起正式開幕。店內標榜在當季旬味中融入多種創意手法，適合喜愛嘗鮮的壽司愛好者。

鮨水仙店址鄰近台北捷運信義安和站，店內以木造元素，營造俐落沉靜的用餐氛圍。店內設有10席板前，以及一個6席包廂。坐鎮板前的料理長張景富，已有二十年的料理經驗，擁有星級飯店、割烹餐廳等背景，追求料理的創新與突破，也熱衷與顧客互動的過程。

水仙採無菜單式套餐，每套提供20～22道式，除了來自豐州市場、福岡等地的日本海鮮之外，也選用多種日本空運山產蔬果，以及台灣在地食材入饌。開場的「虹吸式前湯」，將過去須耗時熬煮的高湯，改採用沖煮咖啡常使用的虹吸式咖啡壺，取用北海道利尻昆布、無血合枯本節真空滴漏處理，帶來自然清新的風味。

另道「赤海參佐細水雲醋」選用長崎大村的活赤海參，以焙茶低溫燉煮，再淋上沖繩水雲醋，整體滋味酸爽。「松葉蟹紫蘇醋凍」取松葉蟹肉，經鹽水煮熟後拌入新鮮蟹膏，搭配土佐醋凍、紫蘇花，堆疊出鮮甜的大海氣息。具有現代特色的「薄切活比目魚佐現刨黑松露」，將活體比目魚薄切後刨上玫瑰鹽、義大利阿爾巴黑松露，一次享受海陸雙重組合。