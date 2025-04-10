快訊

MLB／鄭宗哲初登場 首安、首盜都差一點 皮帶藏國旗亮點

川普暫停提高75國關稅90天 對大陸升至125%

吃得到海膽小山、松露生魚片！現代風「鮨水仙」開幕

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
薄切活比目魚佐現刨黑松露。圖／鮨水仙提供
薄切活比目魚佐現刨黑松露。圖／鮨水仙提供

喜歡日本料理的民眾又有新選擇，全新的現代風板前壽司「鮨水仙」，自即日起正式開幕。店內標榜在當季旬味中融入多種創意手法，適合喜愛嘗鮮的壽司愛好者。

鮨水仙店址鄰近台北捷運信義安和站，店內以木造元素，營造俐落沉靜的用餐氛圍。店內設有10席板前，以及一個6席包廂。坐鎮板前的料理長張景富，已有二十年的料理經驗，擁有星級飯店、割烹餐廳等背景，追求料理的創新與突破，也熱衷與顧客互動的過程。

水仙採無菜單式套餐，每套提供20～22道式，除了來自豐州市場、福岡等地的日本海鮮之外，也選用多種日本空運山產蔬果，以及台灣在地食材入饌。開場的「虹吸式前湯」，將過去須耗時熬煮的高湯，改採用沖煮咖啡常使用的虹吸式咖啡壺，取用北海道利尻昆布、無血合枯本節真空滴漏處理，帶來自然清新的風味。

另道「赤海參佐細水雲醋」選用長崎大村的活赤海參，以焙茶低溫燉煮，再淋上沖繩水雲醋，整體滋味酸爽。「松葉蟹紫蘇醋凍」取松葉蟹肉，經鹽水煮熟後拌入新鮮蟹膏，搭配土佐醋凍、紫蘇花，堆疊出鮮甜的大海氣息。具有現代特色的「薄切活比目魚佐現刨黑松露」，將活體比目魚薄切後刨上玫瑰鹽、義大利阿爾巴黑松露，一次享受海陸雙重組合。

除此之外，菜單中還有機會吃到「甘鯛立鱗燒」、「青花魚昆布棒壽司」等餐點。豪華的「海膽握壽司」奢侈地堆疊厚厚一層北海道馬糞海膽，並以山葵、壽司醬油輕輕提味，可以享受純粹的濃郁甜香。在套餐中，料理長也會安排不同的刺身、烤物、揚物、壽司，最後再以自製的紅豆卡士達最中餅劃下甜蜜句點，共有4,500、6,000元兩種價位可供選擇，實際內容依當日食材為主。套餐除外的「隱藏版料理」，則是使用愛媛縣熟成鮪魚中腹，搭配俄羅斯Royal 頂級魚子醬、林屋海苔製成的「鮪魚中腹佐魚子醬壽司」，適合追求奢華口感的饕客。

主打現代風壽司的「鮨水仙」正式開幕。圖／鮨水仙提供
主打現代風壽司的「鮨水仙」正式開幕。圖／鮨水仙提供
隱藏版「鮪魚中腹佐魚子醬壽司」。記者陳睿中／攝影
隱藏版「鮪魚中腹佐魚子醬壽司」。記者陳睿中／攝影
赤海參佐細水雲醋。記者陳睿中／攝影
赤海參佐細水雲醋。記者陳睿中／攝影
青花魚昆布棒壽司。圖／鮨水仙提供
青花魚昆布棒壽司。圖／鮨水仙提供
甘鯛立鱗燒。記者陳睿中／攝影
甘鯛立鱗燒。記者陳睿中／攝影
松葉蟹紫蘇醋凍。圖／鮨水仙提供
松葉蟹紫蘇醋凍。圖／鮨水仙提供
海膽握壽司。記者陳睿中／攝影
海膽握壽司。記者陳睿中／攝影

壽司 套餐 日本料理

延伸閱讀

北海道旅客行李超重遭攔！機場人員包圍檢查 開箱後哭笑不得

超人氣日本美登利「壽司放題吃到飽」來了！ 70項壽司現做、自助吧無限供應 4／10起台中LaLaport店吃得到

網紅帶隊品嚐日本壽司 父母讚「爆炸好吃」：德國3倍價錢也吃不到

「星鰻壽司」2貫20元！新幹線壽司「一条通」拚了 4月週週「人氣品項20元」佛到月底

相關新聞

吃得到海膽小山、松露生魚片！現代風「鮨水仙」開幕

喜歡日本料理的民眾又有新選擇，全新的現代風板前壽司「鮨水仙」，自即日起正式開幕。店內標榜在當季旬味中融入多種創意手法，適...

有行旅／訪魔幻摩洛哥 體驗夢幻沙漠

摩洛哥是無數旅人心中的夢幻國度，唯有專業引路，選對旅行社，才能決定旅程的深度與高度，真正玩到摩洛哥的極致精髓。有行旅與摩...

如電影般的復古奢華場景！Loro Piana沉浸式展覽

奢華面料品牌Loro Piana與Dimoremilano在2025年米蘭設計周期間首度合作，於 Loro Piana ...

集點抽套餐、名片送肉盤 中式火鍋「撈王」2號店開幕

中式火鍋「撈王」近日正式進駐台北松江南京商圈，提供招牌的粵式胡椒豬肚雞煲、川味麻辣鍋等品項。為慶祝新店開幕，撈王松江南京...

整隻都可吃的「軟殼龍蝦」 台北老爺日料廳限時上新菜

這不是軟殼蟹，是整隻都可吃的「軟殼龍蝦」！台北老爺酒店即日起至6月30日推出春季限定料理，主打軟殼龍蝦、北海道喜知次魚、...

米其林4月新入選 台南70年老店「蓮霧腳羊肉」進榜

《米其林指南》公佈5家位於台北與台南的4月新入選餐廳，分別是台北的義大利料理餐廳「Bencotto」、精緻素食餐廳「雲川...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。