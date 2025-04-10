吃得到海膽小山、松露生魚片！現代風「鮨水仙」開幕
喜歡日本料理的民眾又有新選擇，全新的現代風板前壽司「鮨水仙」，自即日起正式開幕。店內標榜在當季旬味中融入多種創意手法，適合喜愛嘗鮮的壽司愛好者。
鮨水仙店址鄰近台北捷運信義安和站，店內以木造元素，營造俐落沉靜的用餐氛圍。店內設有10席板前，以及一個6席包廂。坐鎮板前的料理長張景富，已有二十年的料理經驗，擁有星級飯店、割烹餐廳等背景，追求料理的創新與突破，也熱衷與顧客互動的過程。
水仙採無菜單式套餐，每套提供20～22道式，除了來自豐州市場、福岡等地的日本海鮮之外，也選用多種日本空運山產蔬果，以及台灣在地食材入饌。開場的「虹吸式前湯」，將過去須耗時熬煮的高湯，改採用沖煮咖啡常使用的虹吸式咖啡壺，取用北海道利尻昆布、無血合枯本節真空滴漏處理，帶來自然清新的風味。
另道「赤海參佐細水雲醋」選用長崎大村的活赤海參，以焙茶低溫燉煮，再淋上沖繩水雲醋，整體滋味酸爽。「松葉蟹紫蘇醋凍」取松葉蟹肉，經鹽水煮熟後拌入新鮮蟹膏，搭配土佐醋凍、紫蘇花，堆疊出鮮甜的大海氣息。具有現代特色的「薄切活比目魚佐現刨黑松露」，將活體比目魚薄切後刨上玫瑰鹽、義大利阿爾巴黑松露，一次享受海陸雙重組合。
除此之外，菜單中還有機會吃到「甘鯛立鱗燒」、「青花魚昆布棒壽司」等餐點。豪華的「海膽握壽司」奢侈地堆疊厚厚一層北海道馬糞海膽，並以山葵、壽司醬油輕輕提味，可以享受純粹的濃郁甜香。在套餐中，料理長也會安排不同的刺身、烤物、揚物、壽司，最後再以自製的紅豆卡士達最中餅劃下甜蜜句點，共有4,500、6,000元兩種價位可供選擇，實際內容依當日食材為主。套餐除外的「隱藏版料理」，則是使用愛媛縣熟成鮪魚中腹，搭配俄羅斯Royal 頂級魚子醬、林屋海苔製成的「鮪魚中腹佐魚子醬壽司」，適合追求奢華口感的饕客。
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