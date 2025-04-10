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有行旅／訪魔幻摩洛哥 體驗夢幻沙漠

聯合報／ 本報訊

摩洛哥是無數旅人心中的夢幻國度，唯有專業引路，選對旅行社，才能決定旅程的深度與高度，真正玩到摩洛哥的極致精髓。有行旅與摩洛哥魔幻達人唐宏安精心打造高奢滿意度爆表的行程，全程深度導覽。

旅程隨行專業攝影師全程旅拍，讓旅人留下美好回憶永恆珍藏。同時尊榮安排10晚米其林推薦五星飯店，連泊摩洛哥最奢一房難求百年飯店拉馬穆尼亞3晚，名流首選的夢幻阿格菲沙漠體驗。旅人將走進白色卡薩布蘭卡、紅城馬拉喀什、藍色舍夫沙萬、彩色菲斯，沉浸摩洛哥的極致美學。

有行旅「魔幻摩洛哥 情迷北非深度15日遊」15天12夜旅程，9月2日至9月16日。一對一旅程說明會，報名請洽：02-8643-3543、8643-3959，或請瀏覽有行旅官網：https://reurl.cc/Gne47W

摩洛哥 飯店

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