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如電影般的復古奢華場景！Loro Piana沉浸式展覽

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Loro Piana與Dimoremilano於米蘭設計周期間攜手呈獻《La Prima Notte di Quiete》沉浸式展覽。圖／Loro Piana提供
Loro Piana與Dimoremilano於米蘭設計周期間攜手呈獻《La Prima Notte di Quiete》沉浸式展覽。圖／Loro Piana提供

奢華面料品牌Loro Piana與Dimoremilano在2025年米蘭設計周期間首度合作，於 Loro Piana 米蘭總部的 Cortile della Seta 庭院舉辦沉浸式展覽，展覽由4月8日起至13日止開放公眾參觀，需於線上預約參觀時段。

展覽重現充滿環就氣息的Loro Piana住宅。屋內交錯陳列Dimorestudio為Loro Piana Interiors設計的特色家具，以及Loro Piana Interiors面料包覆的Dimoremilano家具新作、Loro Piana The Art of Good Living系列餐具，以及來自Tornabuoni Art、Cardi Gallery、Galleria Gracis和Secci Gallery的各種骨董擺設和藝術品。

從入口、餐廳、客廳、臥室、浴室和花園到Loro Piana居所，展覽就像一部電影，在精準的燈光下，每個房間就像一幕幕的畫面。展覽的音效由作曲家兼多媒體藝術家Nicola Guiducci創意設計，融合電話鈴聲、鋼琴聲、雨聲，動與靜之間的張力探索現實與電影虛構意象之間的界線，也因此展覽名為《La Prima Notte di Quiete》（直譯為「寂靜的第一夜」）。

柔和的中性色彩構成主要的視覺，淺色Delamere絨毛羊毛面料貫穿每個房間。壁爐旁的Quarona茶几由彎曲的漆木或石楠木製成，Dimoremilano的全新Snooker沙發和扶手椅則以Loro Piana Interiors 的 Ladakh羊絨包覆。全新Punti a Maglia餐具系列，由法國利摩日約50位資深工匠巧手製作而成，飾以蜿蜒交錯的啞面金色紗線圖案。

餐廳的焦點是Valsesia橢圓形餐桌，漆木桌面結合Loro Piana Interiors的駝色Altai羊毛和羊絨混紡面料，桌腳則以鋼管結構連接，搭配包覆Loro Piana Interiors的 Cashmere Raw面料的Sciura椅子。靠牆擺放的Locarno櫥櫃設有兩種高度，設計靈感來自博物館的展櫃，則運用了深淺杏色Altai羊毛和羊絨混紡面料。客廳中央的Corner組合式沙發，採用觸感柔軟奢華的Loro Piana Interiors Morning Room灰色棉質絲絨製造，配上以各種面料製成的特製椅墊和抱枕。

浴室從地板至天花板都鋪上細緻的灰色手工簇絨面料。Dimoremilano設計的Patty扶手椅則以Loro Piana Interiors的灰褐色Suri羊駝和羊毛混紡面料重新演繹，而裸粉色的新款Bodice燈飾則添上流蘇細節。臥房咖啡色Varallo圓床延續客廳的鋼管特色，搭配以馬海毛絲絨包覆的彈簧床墊，並鋪上純羊絨床單。外型簡潔俐落的Trivero椅子和扶手椅則以綠色綠色馬海毛絲絨打造。

Quarona咖啡色茶几。圖／Loro Piana提供
Quarona咖啡色茶几。圖／Loro Piana提供
Trivero椅子和扶手椅也以綠色馬海毛絲絨打造。圖／Loro Piana提供
Trivero椅子和扶手椅也以綠色馬海毛絲絨打造。圖／Loro Piana提供
Valsesia橢圓形餐桌，漆木桌面結合Loro Piana Interiors的駝色Altai羊毛和羊絨混紡面料，桌腳則以華實兼備的鋼管結構連接。圖／Loro Piana提供
Valsesia橢圓形餐桌，漆木桌面結合Loro Piana Interiors的駝色Altai羊毛和羊絨混紡面料，桌腳則以華實兼備的鋼管結構連接。圖／Loro Piana提供
咖啡色Varallo圓床，配以馬海毛絲絨包覆的彈簧床墊，以及以軟墊包裹的滾筒組成的床頭板，並鋪上純羊絨床單。圖／Loro Piana提供
咖啡色Varallo圓床，配以馬海毛絲絨包覆的彈簧床墊，以及以軟墊包裹的滾筒組成的床頭板，並鋪上純羊絨床單。圖／Loro Piana提供
Quarona沙發矮凳。圖／Loro Piana提供
Quarona沙發矮凳。圖／Loro Piana提供
Loro Piana與Dimoremilano於米蘭設計周期間攜手呈獻《La Prima Notte di Quiete》沉浸式展覽。圖／Loro Piana提供
Loro Piana與Dimoremilano於米蘭設計周期間攜手呈獻《La Prima Notte di Quiete》沉浸式展覽。圖／Loro Piana提供
Loro Piana與Dimoremilano於米蘭設計周期間攜手呈獻《La Prima Notte di Quiete》沉浸式展覽。圖／Loro Piana提供
Loro Piana與Dimoremilano於米蘭設計周期間攜手呈獻《La Prima Notte di Quiete》沉浸式展覽。圖／Loro Piana提供
Loro Piana與Dimoremilano於米蘭設計周期間攜手呈獻《La Prima Notte di Quiete》沉浸式展覽。圖／Loro Piana提供
Loro Piana與Dimoremilano於米蘭設計周期間攜手呈獻《La Prima Notte di Quiete》沉浸式展覽。圖／Loro Piana提供

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