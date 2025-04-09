如電影般的復古奢華場景！Loro Piana沉浸式展覽

奢華面料品牌Loro Piana與Dimoremilano在2025年米蘭設計周期間首度合作，於 Loro Piana 米蘭總部的 Cortile della Seta 庭院舉辦沉浸式展覽，展覽由4月8日起至13日止開放公眾參觀，需於線上預約參觀時段。

展覽重現充滿環就氣息的Loro Piana住宅。屋內交錯陳列Dimorestudio為Loro Piana Interiors設計的特色家具，以及Loro Piana Interiors面料包覆的Dimoremilano家具新作、Loro Piana The Art of Good Living系列餐具，以及來自Tornabuoni Art、Cardi Gallery、Galleria Gracis和Secci Gallery的各種骨董擺設和藝術品。

從入口、餐廳、客廳、臥室、浴室和花園到Loro Piana居所，展覽就像一部電影，在精準的燈光下，每個房間就像一幕幕的畫面。展覽的音效由作曲家兼多媒體藝術家Nicola Guiducci創意設計，融合電話鈴聲、鋼琴聲、雨聲，動與靜之間的張力探索現實與電影虛構意象之間的界線，也因此展覽名為《La Prima Notte di Quiete》（直譯為「寂靜的第一夜」）。

柔和的中性色彩構成主要的視覺，淺色Delamere絨毛羊毛面料貫穿每個房間。壁爐旁的Quarona茶几由彎曲的漆木或石楠木製成，Dimoremilano的全新Snooker沙發和扶手椅則以Loro Piana Interiors 的 Ladakh羊絨包覆。全新Punti a Maglia餐具系列，由法國利摩日約50位資深工匠巧手製作而成，飾以蜿蜒交錯的啞面金色紗線圖案。

餐廳的焦點是Valsesia橢圓形餐桌，漆木桌面結合Loro Piana Interiors的駝色Altai羊毛和羊絨混紡面料，桌腳則以鋼管結構連接，搭配包覆Loro Piana Interiors的 Cashmere Raw面料的Sciura椅子。靠牆擺放的Locarno櫥櫃設有兩種高度，設計靈感來自博物館的展櫃，則運用了深淺杏色Altai羊毛和羊絨混紡面料。客廳中央的Corner組合式沙發，採用觸感柔軟奢華的Loro Piana Interiors Morning Room灰色棉質絲絨製造，配上以各種面料製成的特製椅墊和抱枕。