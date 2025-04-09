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集點抽套餐、名片送肉盤 中式火鍋「撈王」2號店開幕

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
撈王「川味麻辣鍋」以「辣度三重奏」著稱。圖／撈王提供
撈王「川味麻辣鍋」以「辣度三重奏」著稱。圖／撈王提供

中式火鍋「撈王」近日正式進駐台北松江南京商圈，提供招牌的粵式胡椒肚雞煲、川味麻辣鍋等品項。為慶祝新店開幕，撈王松江南京店特別推出三重好康活動，包括打卡贈送「迷你鴛鴦鍋仿真鑰匙圈」，會員到店用餐加碼抽雙人套餐。憑發票投入名片，即可兌換美國特選板腱牛、田園蔬菜籃或大扇貝（3選1）。

撈王自2017年登台，首店位於台北信義區ATT。全新開幕的松江南京店以「木質暖調」為主軸，處處可見東方美學的溫潤巧思。店內並設計桌邊開鍋的儀式，搭配菜品擺盤、品牌故事、互動打卡，以及茶水候位設計等沉浸式體驗區域，提昇消費者的用餐感受。松江南京店並打造「可視化廚房」，讓消費者可觀賞料理烹煮的過程。

主打商品「粵式胡椒豬肚雞煲」採一煲四味的吃法，先品嚐原湯，後搭配海南白胡椒；再添加菌菇增添鮮美，並品嚐豬肚與雞肉，最後涮煮肉品與時蔬，享受層層風味變化。「川味麻辣鍋」則具有濃郁牛油香氣，可搭配滷三寶、蝦丸與肉品，還有毛肚與黃喉等不同食材享用。此外，「雙臘煲仔飯」、「馬蹄竹蔗水」、「匠心十味」等菜品，同樣也是店內的明星選項。

為慶祝新店開幕，撈王松江南京店特別推出三重好康活動。即日起，凡打卡曬出美食照並留下好評，即可獲得「迷你鴛鴦鍋仿真鑰匙圈」1個，送完為止。加入會員參與每日投票累積點數，最高獎30點，到店用餐再加碼抽獎，有機會獲得「雙人套餐」，價值逾2,000元。針對鄰近商務客，憑發票並投入名片，即可兌換美國特選板腱牛/田園蔬菜籃/大扇貝（3選1）。

【撈王 松江南京店】

地址：台北市中山區南京東路二段111號

電話：02-25080861

中式火鍋品牌「撈王」正式進駐松江南京商圈。圖／撈王提供
中式火鍋品牌「撈王」正式進駐松江南京商圈。圖／撈王提供
撈王「粵式胡椒豬肚雞煲」強調有「一煲四味」獨門吃法。圖／撈王提供
撈王「粵式胡椒豬肚雞煲」強調有「一煲四味」獨門吃法。圖／撈王提供

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