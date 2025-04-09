整隻都可吃的「軟殼龍蝦」 台北老爺日料廳限時上新菜

這不是軟殼蟹，是整隻都可吃的「軟殼龍蝦」！台北老爺酒店即日起至6月30日推出春季限定料理，主打軟殼龍蝦、北海道喜知次魚、小田和牛三款特殊且鮮美的食材，饕客可趁此一嘗春滋味。

一尾龍蝦在生長過程中，大約需要脫殼約25次，並經過5年的時間才能長成。堅實的外殼也佔據了龍蝦整體重量約30%；「軟殼龍蝦」即是在30分鐘內的脫殼黃金時間捕撈、急速冷凍，取得珍貴。台北老爺酒店中山日本料理廳推出的「春開花喜套餐」焦點之一「軟殼龍蝦天婦羅」，即強調龍蝦可連殼食用，肉質扎實Q彈，蝦殼酥脆可口，且帶有獨特的香氣。

另一道「北海道喜知次、魚子醬干貝」，則是將日本三大名魚之一的喜知次搭配鮮鹹的魚子醬、干貝，展現大海的自然鮮甜。另一道來自鹿兒島金牌獎的「小田和牛」，以大豆、麥料等12種材料混合飼料餵養，並取杉柏製成床墊讓牛隻們休息，小田和牛優異的肉質曾獲金牌獎，口感柔軟、油脂鮮甜不膩。

此外，Le Cafe 咖啡廳也換上新菜。台北老爺行政總主廚林繼正2024年曾受僑委會邀請擔任美食大使，前往阿根廷、巴拉圭、智利、厄瓜多等拉丁美洲國家宣慰僑胞並與當地進行廚藝交流。此次他特別將出國期間的交流成果端上餐台，讓賓客們沉浸在拉丁美味的異國情調中，像是圓形吸睛的「巴拉圭泡芙」是當地的傳統小吃，講求自然風味呈現的「阿根廷青醬烤牛肉」、「阿根廷碳烤香草小卷」、海洋盛宴「智利海鮮湯」，以及秘魯國民美食「塞維切醃生魚」等。

明宮粵菜廳則推出「春意漫舞」系列，除了港點「桂香心太軟」、「百花鮮蝦蓮藕餅」，還有春天的菌菇入菜，如「羊肚菌菇炒蝦球」、「鹿茸菌菇燉雞湯」等限定料理。

訂位可洽：02-2542-3266轉各餐廳，或查詢官網：http://www.royal-taipei.com.tw/restnews.php。