米其林4月新入選 台南70年老店「蓮霧腳羊肉」進榜

《米其林指南》公佈5家位於台北與台南的4月新入選餐廳，分別是台北的義大利料理餐廳「Bencotto」、精緻素食餐廳「雲川水月」、正宗天婦羅料理「元一」，以及台南小吃「川泰號虱目魚丸」與「蓮霧腳羊肉湯」。

「Bencotto」是文華東方酒店內的義大利料理餐廳，義籍主廚艾曼紐．貝爾加莫 （Emanuele Bergamo）來自威尼斯，擁有超過10年豐富且精湛的廚藝經歷，以以精緻細膩的烹調風格與摩登的呈盤，受到饕客喜愛。米其林評審員特別推薦「手切鳥巢麵」，「用上熟成六個月的帕馬森起司與冬季黑松露、奶油醬，濃郁風味配上彈牙的麵體，令人印象深刻。」

「雲川水月」位於台北市富錦街，擁有大片庭院，以台灣菜色為出發點，提供精緻當代蔬食料理。米其林評審員表示，「味道優雅細緻，同時保留蔬菜的本真滋味。」米其林評審員特別建議中午到訪，「欣賞自然光影灑落庭院內，甚是愜意。」

「元一」由東京米其林名店「元吉天ぷら」跨海監修，主打精緻而正宗的天婦羅料理。不同以往對油炸的天婦羅料理的刻板印象，「元一」將各項精緻細膩的烹調概念，融入看似平凡的天婦羅料理中；以板前的型態，展現專屬於「元一」的天婦羅魔法。

「川泰號虱目魚丸」位於台南市中西區大同路一段，提供小吃和選擇多樣的湯品、丸類等。老闆曾在魚丸店工作超過30年，以各式丸類為招牌。米其林評審員特別建議「招牌脆丸」，「使用純虱目魚漿製作，經過長時間反覆捶打，特具脆度與彈性。」此外，「綜合湯品」與「滷肉飯」，也受到米其林評審員青睞。「『綜合湯品』包含數款店家自製的丸類，還有新鮮的虱目魚肚和魚皮，食用時蘸點帶黃豆醬香的豆瓣醬，更加美味。『滷肉飯』 油脂豐盈，結合香菜香氣，滋味令人難忘。」

台南傳承超過70年的老店「蓮霧腳羊肉」，就在新化區中正路上，除採用當日直送的溫體羊肉，羊肝、羊頭皮等特殊部位也吃得到。米其林評審員特別推薦僅在假日販售的「羊皮卷」，「充滿彈性與膠質，搭配秘製醬汁，深受老饕喜愛。」此外，「羊肉湯」也非常迷人，「採用熬煮至少四小時的當歸湯底，搭配口感軟嫩的羊肉片，令人回味。」米其林評審員同時推薦以羊油炒製的「肉燥飯」，「羊油香與醬香互相交融，非常可口。」

◎《米其林指南》2025年四月新入選餐廳： ．Bencotto：台北市松山區敦化北路158號6樓。電話：02-2715-6868 ．雲川水月：台北市松山區富錦街120號。電話：02-2514-0356 ．元一：台北市大安區忠孝東路四段216巷27弄11號。電話：02-2778-3380 ．川泰號虱目魚丸：台南市中西區大同路一段222號。電話：06-216-0928 ．蓮霧腳羊肉：台南市新化區中正路361號。電話：0937-789-004