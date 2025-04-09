「全家」首度攜手美食網紅「泰國娘娘」推6款聯名鮮食！「酷繽沙」復刻升級回歸

根據交通部統計，國人赴東南亞旅遊人次逐年攀升，泰國、越南不僅為熱門目的地前五名，2024年赴泰旅遊人次更突破100萬；另伴隨在台灣東南亞人口持續攀升，更帶動南洋飲食在台持續發燒。全家便利商店看好南洋飲食商機，去年即推出越南風味系列鮮食，吸引許多消費者嘗鮮，現更化身「東南亞餐桌」，推出10款鮮食新品及近百款東南亞特色小食，打造跨國界的南洋味蕾饗宴。首波以美食網紅「泰國娘娘」聯名6款鮮食領軍，為消費者帶來正宗泰式饗宴；有「國民冰沙」美譽的「酷繽沙」亦強勢歸位，不僅可隨心搭配Let’s Café咖啡液或牛奶，或結合Fami!ce霜淇淋升級「無敵霜沙」，更改以FSC認證紙杯包裝，並通過HALAL清真認證。

「全家」首度攜手美食網紅「泰國娘娘」聯名合作，以「娘娘泰私廚」為主題推出6款鮮食新品，再掀異國美食新話題，首推濃郁誘人的「泰式綠咖哩雞」，綠咖哩醬以多種香料及香濃椰奶熬煮，滑嫩雞肉搭配洋蔥絲，售價89元；「泰式沙嗲雞肉烤飯糰」以香料烤雞肉內餡結合沙嗲椰奶醬，刷上酸甜醬汁，售價49元；「泰式酸辣海鮮湯」以台東海水白蝦搭配泰式冬蔭功湯底，搭配魚丸及草菇等澎湃配料，售價69元；「泰式海鮮冷義大利麵」以新鮮國產香料與泰國魚露調配而成，搭配輕爽蝦仁與白木耳，售價85元；另有SOHOT炎選「泰式沙嗲雞肉串」炸烤物與「打拋豬肉包」兩款人氣小食。

延續齋戒月期間的友善行動，「全家」特別推出清真友善「南洋職人」系列鮮食，共有「沙嗲雞肉」、「叻沙白帶魚」2款袋裝小吃，以及「咖哩鮪魚燴飯」、「叻沙巴沙魚燴飯」2款冷凍餐盒；「南洋職人」全系列均不含豬肉、豬油成分，外包裝上商品名稱以中英雙語並陳、放大英語名稱比例，並同步印刷NO PORK無豬肉標示，持續提供清真友善飲食選擇。「沙嗲雞肉」以嫩口雞肉搭配經典沙嗲醬，濃郁花生香氣與微辣風味，鹹香下飯；「叻沙白帶魚」嚴選鮮嫩白帶魚搭配濃郁叻沙醬汁，微辣風味融合椰奶香氣；「咖哩鮪魚燴飯」以濃郁南洋風味咖哩搭配鮮嫩鮪魚；「叻沙巴沙魚燴飯」選用濃郁叻沙湯底搭配細緻巴沙魚。4月15日前，購買「南洋職人」冷凍餐盒或袋裝小吃，任兩件享88折優惠。

全家便利商店「酷繽沙」自2016年推出，以加入Let’s Café咖啡液或牛奶自由攪拌的隨心吃法，及濃郁綿密的冰沙口感風靡全台，累積銷售超過2,000萬杯；近年更透過與黑松沙士、CHOYA等品牌創新聯名，每每推出新品即獲得社群高度討論，去年「The CHOYA梅子酷繽沙」更創下上市不到一周隨即熱銷一空的熱潮。

為提供消費者沁涼的消暑提案，「全家」即日起宣布「酷繽沙」復刻再升級，首波由人氣經典口味「經典黑炫酷繽沙」登場，杯身改採FSC認證紙杯，讓消費者可自由選擇加入Let’s Cafe咖啡液或牛奶，回歸百萬網友敲碗的最愛吃法，搭配封膜機封口，更方便帶著走，還可搭配Fami!ce霜淇淋升級「無敵霜沙」；此外，「經典黑炫酷繽沙」更通過HALAL清真認證。

全家便利商店推動「全家一起友善移工計畫」，持續打造多語系、多商品的便利友善賣場，即日起於全台4,300間店舖推出「東南亞食光」主題端架活動，導入東南亞當地熱銷零食、泡麵，如garuda蛋皮花生、THANH BINH椰子脆餅，以及風靡東南亞的CHITATO炒麵口味洋芋片等熱門商品；「全家」更攜手台灣食品製造業者乖乖、樂事共同開發東南亞風味零食，推出乖乖食堂米果南洋叻沙麵、樂事泰式檸檬蝦口味及多力多滋泰式酥炸軟殼蟹口味。4月29日前於「全家」購買端架指定商品，享任選2件8折，3件75折。

●附註：詳細優惠活動內容以門市公告為準。