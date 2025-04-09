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安妮亞來了！藏壽司「間諜家家酒扭蛋」 滿額送資料夾

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
活動期間消費滿額，就可獲得間諜家家酒資料夾。圖／藏壽司提供
活動期間消費滿額，就可獲得間諜家家酒資料夾。圖／藏壽司提供

哇庫哇庫！「藏壽司」本季首度攜手人氣動漫「SPY×FAMILY間諜家家酒」，推出聯名主題扭蛋，包括有6款吊飾、6款橡皮擦，還有消費滿額贈的資料夾，讓粉絲可以收藏安妮亞、洛伊德與約兒一家人。藏壽司自4月15日起，推出3款初夏新品與2款比利時巧克力甜點，為民眾帶來初夏的滋味。

藏壽司在4月18日至5月2日期間，推出間諜家家酒主題扭蛋。其中「間諜家家酒吊飾」共有6款，包括安妮亞、間諜「黃昏」洛伊德，以及殺手約兒，皆以獨特造型亮相，其中安妮亞也有兩款經典表情，各有不同特色。除此之外，還有達米安、情報員尤利同步現身。另外藏壽司也推出6款「間諜家家酒橡皮擦」，同樣有兩款安妮亞、洛伊德、約兒、尤利與達米安等不同造型，同樣適合粉絲蒐集。

此外，4月28日起，凡於藏壽司全台分店當日折扣後單筆消費滿 800 元以上，就可獲得「間諜家家酒資料夾」，圖案收錄佛傑一家的經典瞬間，更特別加入安妮亞與彭德的溫馨擁抱畫面，共計4款造型，限量12,000個，隨機贈送，送完為止。

自4月15日起，藏壽司並推出3款清爽新品，包括有「軟殼蟹天婦羅醬拌烏龍麵（冷）」、「青森扇貝佐明太子」與「麻辣豬五花」，每份40～130元。同時針對北中南限定門市，並推出全新甜點「比利時巧克力霜淇淋」與「比利時巧克力牛奶霜淇淋」，呈現濃郁又消暑的清涼享受。

針對北中南限定門市，藏壽司推出全新甜點「比利時巧克力霜淇淋」與「比利時巧克力牛奶霜淇淋」。圖／藏壽司提供
針對北中南限定門市，藏壽司推出全新甜點「比利時巧克力霜淇淋」與「比利時巧克力牛奶霜淇淋」。圖／藏壽司提供
「藏壽司」推出6款間諜家家酒橡皮擦。圖／藏壽司提供
「藏壽司」推出6款間諜家家酒橡皮擦。圖／藏壽司提供
6款間諜家家酒吊飾，角色囊括安妮亞、洛伊德、約兒、尤利與達米安。圖／藏壽司提供
6款間諜家家酒吊飾，角色囊括安妮亞、洛伊德、約兒、尤利與達米安。圖／藏壽司提供
「藏壽司」攜手「SPY×FAMILY間諜家家酒」，推出聯名主題扭蛋，包括有6款吊飾、6款橡皮擦。圖／藏壽司提供
「藏壽司」攜手「SPY×FAMILY間諜家家酒」，推出聯名主題扭蛋，包括有6款吊飾、6款橡皮擦。圖／藏壽司提供
藏壽司推出3款清爽新品，包括有「軟殼蟹天婦羅醬拌烏龍麵(冷)」、「青森扇貝佐明太子」與「麻辣豬五花」。圖／藏壽司提供
藏壽司推出3款清爽新品，包括有「軟殼蟹天婦羅醬拌烏龍麵(冷)」、「青森扇貝佐明太子」與「麻辣豬五花」。圖／藏壽司提供

巧克力 藏壽司 間諜

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