安妮亞來了！藏壽司「間諜家家酒扭蛋」 滿額送資料夾

哇庫哇庫！「藏壽司」本季首度攜手人氣動漫「SPY×FAMILY間諜家家酒」，推出聯名主題扭蛋，包括有6款吊飾、6款橡皮擦，還有消費滿額贈的資料夾，讓粉絲可以收藏安妮亞、洛伊德與約兒一家人。藏壽司自4月15日起，推出3款初夏新品與2款比利時巧克力甜點，為民眾帶來初夏的滋味。

藏壽司在4月18日至5月2日期間，推出間諜家家酒主題扭蛋。其中「間諜家家酒吊飾」共有6款，包括安妮亞、間諜「黃昏」洛伊德，以及殺手約兒，皆以獨特造型亮相，其中安妮亞也有兩款經典表情，各有不同特色。除此之外，還有達米安、情報員尤利同步現身。另外藏壽司也推出6款「間諜家家酒橡皮擦」，同樣有兩款安妮亞、洛伊德、約兒、尤利與達米安等不同造型，同樣適合粉絲蒐集。

此外，4月28日起，凡於藏壽司全台分店當日折扣後單筆消費滿 800 元以上，就可獲得「間諜家家酒資料夾」，圖案收錄佛傑一家的經典瞬間，更特別加入安妮亞與彭德的溫馨擁抱畫面，共計4款造型，限量12,000個，隨機贈送，送完為止。