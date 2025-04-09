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潤娥、劉詩詩同場比美 Qeelin將吉祥瑞獸化作當代珠寶

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Qeelin全球品牌代言人林允兒（潤娥）。圖／Qeelin提供
Qeelin全球品牌代言人林允兒（潤娥）。圖／Qeelin提供

擁有獨特東方美學底蘊的Qeelin，推出2025高級珠寶系列。第一篇章以五種東方瑞獸為靈感，融合古老傳說與當代美學。Qeelin Bamboo高級珠寶系列中，Bamboo Butterfly作品讓蝴蝶成為主角，採用18K白金、祖母綠、鑽石，以及漸變的綠石榴石和藍寶石，生動勾勒出動靜相宜的竹林世界，Bamboo Bo Bo系列再度將Qeelin經典的熊貓形象與竹子結合，採用18K白金、鑽石和祖母綠刻畫童趣的熊貓姿態。

Qin Qin以金魚為主角，因其發音與「金餘」相近，被認為是財富和盈餘的象徵。三組作品三種色調，分別以18K黃金搭配漸變橙色剛玉及黃寶石、18K玫瑰金搭配漸變粉紅剛玉及紅寶石，18K玫瑰金搭配鑽石，所有珠寶皆鑲嵌一顆特別定製的蛋面切割的紅碧璽主石，構建金魚的廓形及頭部。以舞獅為靈感的Xi Xi高級珠寶系列也以不同的主石配色打造三組作品，舞獅的嘴巴會張開、獅身可以擺動，展現精湛的工藝。King & Queen系列則聚焦龍與鳳這兩種皇家御用的神話圖騰，龍鳳融為一體的設計，寓意和諧共生。

第二篇章則透過經典的Wulu葫蘆線條，重新演繹山水畫卷的悠然意境。緣起敦煌壁畫的Wulu Fairy高級珠寶系列，設計結合結合葫蘆圓潤的線條與飛天女神起舞弄清影的舒展姿態，今年首次以黃鑽為主石。Wulu Shanshui高級珠寶系列則巧妙轉化東方繪畫中的留白為珠寶的鏤空，三件作品分別刻畫松樹與高山、金魚、以及雲端的喜鵲。全新登場的Wulu Diamond Lotus則以葫蘆形美鑽重塑純淨的蓮花並採用Qeelin耗費十年心血研發出的葫蘆形鑽石切割工藝，賦予花瓣顫栗微光、確保流光溢彩。Wulu Yulin則從榆林窟壁畫作品汲取靈感，向這一珍貴文化遺產致敬。

緣起敦煌壁畫的Wulu Fairy高級珠寶系列。圖／Qeelin提供
緣起敦煌壁畫的Wulu Fairy高級珠寶系列。圖／Qeelin提供
Bamboo Bo Bo作品再度將Qeelin經典的熊貓形象與竹子結合。圖／Qeelin提供
Bamboo Bo Bo作品再度將Qeelin經典的熊貓形象與竹子結合。圖／Qeelin提供
King & Queen高級珠寶系列勾勒龍與鳳這輛種皇家御用的圖騰。圖／Qeelin提供
King & Queen高級珠寶系列勾勒龍與鳳這輛種皇家御用的圖騰。圖／Qeelin提供
Qin Qin高級珠寶系以珠寶勾勒金魚。圖／Qeelin提供
Qin Qin高級珠寶系以珠寶勾勒金魚。圖／Qeelin提供
Wulu Shanshui高級珠寶系列，以中國傳統工藝中的鏤空技法演繹留白。圖／Qeelin提供
Wulu Shanshui高級珠寶系列，以中國傳統工藝中的鏤空技法演繹留白。圖／Qeelin提供
以舞獅為靈感的Xi Xi高級珠寶系列。圖／Qeelin提供
以舞獅為靈感的Xi Xi高級珠寶系列。圖／Qeelin提供
Qeelin全球品牌代言人劉詩詩。圖／Qeelin提供
Qeelin全球品牌代言人劉詩詩。圖／Qeelin提供
全新登場的Wulu Diamond Lotus高級珠寶系列，天馬行空地以葫蘆形美鑽重塑蓮花模樣。圖／Qeelin提供
全新登場的Wulu Diamond Lotus高級珠寶系列，天馬行空地以葫蘆形美鑽重塑蓮花模樣。圖／Qeelin提供
Bamboo Butterfly作品讓蝴蝶成為主角。圖／Qeelin提供
Bamboo Butterfly作品讓蝴蝶成為主角。圖／Qeelin提供
Wulu Yulin高級珠寶作品向榆林窟珍貴的文化遺產致敬。圖／Qeelin提供
Wulu Yulin高級珠寶作品向榆林窟珍貴的文化遺產致敬。圖／Qeelin提供
Qeelin全球品牌代言人張藝興。圖／Qeelin提供
Qeelin全球品牌代言人張藝興。圖／Qeelin提供

劉詩詩 潤娥 珠寶 鑽石

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