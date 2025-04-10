kibidango專案破3億日圓！群募成進軍日本的黃金跳板

日本群眾募資市場近期迎來新高峰，由有你共創 uniicreative 旗下日本子公司 kibidango 所推動的最新募資專案「X68000Z2｜Z SUPER／Z XVI」，在短短三週內成功募資突破 3.44 億日圓，吸引超過 5,000 名支持者，達成目標金額的十倍以上。如此規模的成功案例，在日本實屬少數，相較一般專案數千萬日圓的水準，破億日圓級的成功案例突顯 kibidango 在凝聚特定族群支持、推動創新產品上市方面的獨特優勢和號召力。kibidango 社長松崎良太表示，能夠成功推動單一項目募資金額達到 1 億日圓，甚至超過 3 億日圓的規模，放眼市場相當罕見。這些專案之所以成功，除了本身產品力之外，我們平台所累積的群眾募資顧問諮詢等實務經驗，也起到了至關重要的作用。此外，這些成功案例也證明了日本群眾募資市場已經成熟，具備成功推動大規模跨境群募及跨境電商所需的潛力。

日本的群眾募資市場近年來持續擴展，2023 年市場規模已達 1,642 億日圓，並保持穩定增長。與歐美市場不同，日本的募資生態更趨向於「預購模式」，支持者通常希望產品在募資結束後能夠如期交付，而非單純支持概念開發。這使得科技、電子、家電等產品類型的募資表現尤為亮眼，特別是在成熟品牌或高價值產品領域更具吸引力。從近年來的募資趨勢來看，包括「X68000Z2｜Z SUPER／Z XVI」在內的科技產品，往往能夠迅速吸引大批支持者，甚至超越原定目標數倍之多。

作為有你共創併購 kibidango 後的重要專案，「X68000Z2｜Z SUPER／Z XVI」的成功再度證明，日本群募市場不僅是銷售平台，更是品牌測試市場與建立消費者基礎的有效管道。有你共創致力於協助品牌透過 kibidango 進入日本市場，並提供在地化支援，從募資策略規劃、日語行銷推廣到後續電商轉化，讓品牌能夠透過當地專業顧問服務降低進入風險，並獲取市場數據來優化產品策略。

kibidango 專案金額突破 3 億日圓。圖／有你共創提供

雖然日本市場為創新產品提供了豐富機會，但對於欲進軍日本的品牌而言，仍須克服多重挑戰。首先，當地法規對產品的合規性要求嚴格，電子產品需符合技適認證，而某些特定品類（如醫療設備）還需獲得相關行政許可。此外，日本消費者對產品成熟度的要求較高，因此品牌在發起募資前，須確保產品開發已達一定水準，並能提供清晰的生產與交付計畫，才能獲得更高的支持率。

另一個品牌進入日本市場的關鍵挑戰在於語言與客戶服務。日本消費者普遍習慣使用日文溝通，並期望即時且專業的客服支援，這使得沒有在地客服資源的品牌在轉化率與客戶滿意度上可能面臨困難。透過 kibidango 的全方位服務生態，品牌可以獲得更全面的市場導入服務，包括日語翻譯、專案頁面優化、行銷宣傳以及後續電商渠道銜接，使合作不僅停留在單次專案，而是能夠延伸至品牌在日本的長期發展。

有你共創總經理林倫慶（左）與 kibidango 社長松崎良太（右）將攜手推動日本與國際市場的創新提案與品牌發展。圖／有你共創提供

有你共創總經理林倫慶表示，隨著募資模式的成熟化，消費者對於創新產品的接受度提升，群募已經成為品牌市場測試、產品推廣與商業化運作的重要一環。日本市場對於創新產品的需求持續成長，未來這一模式的影響力也將進一步擴大，為希望進軍日本的品牌提供更靈活的市場策略選擇。

在此趨勢下，有你共創與 kibidango 持續致力於搭建品牌與日本市場的橋樑，協助更多創新產品找到適合的市場定位。隨著市場對於高品質與創新技術產品的需求增加，群募不僅能為品牌提供資金支持，更能成為進入日本市場的跳板，幫助品牌在競爭激烈的環境中找到最佳發展路徑。