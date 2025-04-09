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和IU穿同款曬可愛！「New Balance期間限定快閃店」台北東、西區逛街別錯過

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
New Balance亞太地區形象大使IU以白色Q版衝浪圖案上衣，展現海邊活潑率性的夏日穿搭。圖／New Balance提供
New Balance亞太地區形象大使IU以白色Q版衝浪圖案上衣，展現海邊活潑率性的夏日穿搭。圖／New Balance提供

又可以和IU穿同款啦！New Balance延續去年「NB BOY」系列的活潑熱潮，本季以「CITY BOY」與「SURFING」兩大情境為主題，共推出18款上衣，設計靈感源自New Balance發源地—美國波士頓，融合都市街頭文化與廣闊海岸線的魅力，搭配夏日繽紛色彩與生動可愛的插畫，為夏日裝扮注入活力。

亞太地區形象大使IU的最新美照同步曝光，不論是鵝黃色NB BOY城市探索上衣搭配登山帽，或是白色衝浪小屋圖案上衣搭配俏皮牛仔裙，都展現夏日專屬的俏皮可愛！

New Balance特別在台北東、西兩區打造期間限定快閃店：新光三越台北信義新天地A11館南向大門的「NB BOY夏日樂遊站期間限定快閃店」以海洋藍、清新萊姆、柔和蜜桃粉為主色調，結合明亮咖啡廳、活力滑板公園、都會旅人車廂等多元場景，更將服飾上的NB BOY圖案打造成巨型裝置物；捷運中山站的心中山線形公園則限時推出「NB BOY夏日遊客中心」，以都市遊客中心為主要設計概念，結合大型探索地圖，打造熱鬧城市中的玩心場域。

●「NB BOY夏日樂遊站期間限定快閃店」

日期：即日起～4/21

地點：新光三越信義新天地A11（台北市信義區松壽路11號）

活動：購買NB BOY上衣一件，即可獲贈品夏日針織袋1個與小布章2個。

●「NB BOY夏日遊客中心」

日期：即日起～4/20

地點：心中山線形公園（台北市中山區中山北路二段、台北捷運中山站四號出口）

活動：完成指定任務即可獲得「NB BOY夏日探索徽章」與「蜷尾家冰淇淋」

●附註：活動詳情以現場公告為準。

New Balance即日起～4/20於心中山線形公園打造期間限定的「NB BOY 夏日遊客中心」，活動期間憑New Balance中山商圈指定店家當日消費明細，即可兌換蜷尾家冰淇淋1份。圖／New Balance提供
New Balance即日起～4/20於心中山線形公園打造期間限定的「NB BOY 夏日遊客中心」，活動期間憑New Balance中山商圈指定店家當日消費明細，即可兌換蜷尾家冰淇淋1份。圖／New Balance提供
New Balance即日起～4/20於心中山線形公園打造期間限定的「NB BOY 夏日遊客中心」。圖／New Balance提供
New Balance即日起～4/20於心中山線形公園打造期間限定的「NB BOY 夏日遊客中心」。圖／New Balance提供
New Balance即日起～4/20於心中山線形公園打造期間限定的「NB BOY 夏日遊客中心」。圖／New Balance提供
New Balance即日起～4/20於心中山線形公園打造期間限定的「NB BOY 夏日遊客中心」。圖／New Balance提供
New Balance亞太地區形象大使IU以白色Q版衝浪圖案上衣，展現海邊活潑率性的夏日穿搭。圖／New Balance提供
New Balance亞太地區形象大使IU以白色Q版衝浪圖案上衣，展現海邊活潑率性的夏日穿搭。圖／New Balance提供
New Balance亞太地區形象大使IU詮釋活力鵝黃NB BOY上衣與穿搭。圖／New Balance提供
New Balance亞太地區形象大使IU詮釋活力鵝黃NB BOY上衣與穿搭。圖／New Balance提供
New Balance亞太地區形象大使IU詮釋活力鵝黃NB BOY上衣與穿搭。圖／New Balance提供
New Balance亞太地區形象大使IU詮釋活力鵝黃NB BOY上衣與穿搭。圖／New Balance提供
New Balance即日起～4/21於新光三越信義新天地A11打造「NB BOY夏日樂遊站期間限定快閃店」，活動期間憑快閃店內當日購買NB BOY服飾消費明細，即可獲贈1個NB BOY夏日針織袋與小布章2個。圖／New Balance提供
New Balance即日起～4/21於新光三越信義新天地A11打造「NB BOY夏日樂遊站期間限定快閃店」，活動期間憑快閃店內當日購買NB BOY服飾消費明細，即可獲贈1個NB BOY夏日針織袋與小布章2個。圖／New Balance提供
New Balance亞太地區形象大使IU詮釋活力鵝黃NB BOY上衣與穿搭。圖／New Balance提供
New Balance亞太地區形象大使IU詮釋活力鵝黃NB BOY上衣與穿搭。圖／New Balance提供
New Balance即日起～4/21於新光三越信義新天地A11打造「NB BOY夏日樂遊站期間限定快閃店」。圖／New Balance提供
New Balance即日起～4/21於新光三越信義新天地A11打造「NB BOY夏日樂遊站期間限定快閃店」。圖／New Balance提供
圖／New Balance提供
圖／New Balance提供

IU 台北捷運 快閃

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