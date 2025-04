和IU穿同款曬可愛！「New Balance期間限定快閃店」台北東、西區逛街別錯過

又可以和IU穿同款啦!New Balance延續去年「NB BOY」系列的活潑熱潮,本季以「CITY BOY」與「SURFING」兩大情境為主題,共推出18款上衣,設計靈感源自New Balance發源地—美國波士頓,融合都市街頭文化與廣闊海岸線的魅力,搭配夏日繽紛色彩與生動可愛的插畫,為夏日裝扮注入活力。

亞太地區形象大使IU的最新美照同步曝光,不論是鵝黃色NB BOY城市探索上衣搭配登山帽,或是白色衝浪小屋圖案上衣搭配俏皮牛仔裙,都展現夏日專屬的俏皮可愛!

New Balance特別在台北東、西兩區打造期間限定快閃店:新光三越台北信義新天地A11館南向大門的「NB BOY夏日樂遊站期間限定快閃店」以海洋藍、清新萊姆、柔和蜜桃粉為主色調,結合明亮咖啡廳、活力滑板公園、都會旅人車廂等多元場景,更將服飾上的NB BOY圖案打造成巨型裝置物;捷運中山站的心中山線形公園則限時推出「NB BOY夏日遊客中心」,以都市遊客中心為主要設計概念,結合大型探索地圖,打造熱鬧城市中的玩心場域。