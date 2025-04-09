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5年研發、350次測試！KIRIN零糖質啤酒應援減糖生活
因應飲品市場的「無糖」、「低負擔」消費趨勢，在日本自2020年上市至今、已累積銷售超過6億罐，罐身堆疊起來的高度相當於富士山的19,000倍的KIRIN「一番搾．零糖質啤酒」，即日起將正式於台灣展開常態性販售，讓台灣消費者隨時都能享受零糖質但不失美味的啤酒。
根據市場調查，全球無糖飲料市場規模在2022年達到79億美元，預計到2030年將達到109億美元，顯示隨著健康意識提升，「減糖生活」不再只是口號，而是許多消費者日常飲食的重要指標，越來越多消費者在選擇飲品時，更加關注糖分攝取與健康影響。
KIRIN「一番搾．零糖質啤酒」在日本市場的銷量，較去年同期成長10%，充分展現「零糖質、但不妥協風味」的啤酒，正成為新趨勢。此次正式登台，勢必掀起台灣消費者對「低負擔啤酒」的熱烈關注，滿足現代人希望飲酒選擇能夠健康與美味並存的追求。
為了「一番搾．零糖質啤酒」，KIRIN投入5年研發，精心進行超過350次的口味測試，將「零糖質」與「濃郁麥香」完美融合，最終打造出平衡美味與健康的酒款。產品採用特殊「糖質CUT製法」，讓糖質歸零的同時，依然能保留住啤酒的甘醇麥香。
此外，為了讓啤酒風味更佳且順口易飲，使用「熬煮製法」，讓酒液釋放更多麥香，同時在發酵過程中浸泡啤酒花，提升層次感與啤酒香氣，使其口感濃郁順口，打破了市場對無糖啤酒風味平淡的既定印象，成功獲得日本消費者的一致好評，更有望成為台灣無糖啤酒市場的新寵。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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