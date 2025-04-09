快訊

玖壹壹旗下歌手驚傳家中搜出喪屍煙彈遭逮！經紀公司火速回應了

震撼地方！藍營政二代接任民眾黨彰化黨部主委 溫宗諭證實了

大陸已賣？傳陸拋售美債報復 美債殖利率創最大漲幅

聽新聞
0:00 / 0:00

春季出遊RIMOWA包了！行李箱與內部收納一次搞定

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
RIMOWA Original Pilot Black黑色機長箱，51,700元。圖／RIMOWA提供
RIMOWA Original Pilot Black黑色機長箱，51,700元。圖／RIMOWA提供

天氣溫暖又不至於炎熱的春季無疑是最適合出遊的季節。全球領先的奢華行李箱品牌RIMOWA，以精湛的工藝與洋溢現代感的時尚設計打造，為品味旅可大造優雅包袋，無論是日常通勤、週末短途旅行、或是出國的行囊，每一款設計皆承襲品牌的精湛工藝與機能性，使旅人每次亮相都從容有序。

本季推出全新的Foldable Backpack折疊後背包與Foldable Gym Bag折疊旅行袋，能針對不同的出發目的和行程內容靈活運用，是都會時尚旅人不可或缺的單品。多功能的後背包以輕盈、耐用的抗皺布料打造，可輕鬆折疊收納於貼合尺寸的收納袋中，展開後更能化身內部收納層，提升整理效率。同樣可折疊的輕便旅行袋則採用時尚感十足的圓筒造型，側袋設計便於取物，搭配舒適織帶提把與可拆卸斜背肩帶，不論是出門運動、或過夜輕旅行，靈活收納與高機能性能滿足多元出行需求。

一直獲旅客奉為行李箱的經典的Original系列，不但極度堅固且非常輕巧，超卓工藝和創新技術皆無出其右，是辨識度最高經典之作。Original Check-In M Silver 銀色行李箱以寬敞的收納空間滿足3-5天的旅行需求，尺寸介於Cabin與Check-In L行李箱之間，是最能滿足短期旅行的輕盈理想之選。Original Pilot Black黑色機長箱則兼顧靈活性與時尚感，上掀式設計方便拿取隨身物品，無疑是短程出差或週末旅行的理想選擇。而隨著春天的到來，本季也特別推出可以與Original Bag搭配的全新Crossbody Bag Strap Pink粉色寬肩帶，設計上綴有品牌發源地—德國科隆的座標。舒適的寬版設計可斜跨或單肩背起，為包款注入一抹活力與個性。

此外，RIMOWA也為行李的收打打造一系列旅行配件系列，讓隨身物品井然有序。黑色三折盥洗包以簡約設計搭配多功能分隔，隨附掛鉤還能直接懸掛在浴室，不須一一取出即可使用，旅行或上健身房都很俐落行動。Packing Cube 黑色收納包提供 Small、Medium、Large 三種尺寸，採用防水尼龍材質，不僅輕便，更能分門別類收納衣物，使行李整理更有條理、取用更便利。全系列外觀亦飾有 RIMOWA 標誌及德國科隆廠房座標的縫合標籤，並搭配品牌標誌的特製金屬配飾，細節講究，完美結合功能與美感，

RIMOWA Travel Accessories系列Packing Cube黑色大型收納包，4,500元。圖／RIMOWA提供
RIMOWA Travel Accessories系列Packing Cube黑色大型收納包，4,500元。圖／RIMOWA提供
RIMOWA Original Bag，71,200元。圖／RIMOWA提供
RIMOWA Original Bag，71,200元。圖／RIMOWA提供
RIMOWA Travel Accessories系列Toiletry Pouch黑色三折盥洗包，8,500元。圖／RIMOWA提供
RIMOWA Travel Accessories系列Toiletry Pouch黑色三折盥洗包，8,500元。圖／RIMOWA提供
RIMOWA Travel Accessories系列Packing Cube黑色小型收納包，3,700元。圖／RIMOWA提供
RIMOWA Travel Accessories系列Packing Cube黑色小型收納包，3,700元。圖／RIMOWA提供
RIMOWA Travel Accessories系列Packing Cube黑色中型收納包，4,100元。圖／RIMOWA提供
RIMOWA Travel Accessories系列Packing Cube黑色中型收納包，4,100元。圖／RIMOWA提供
RIMOWA Travel Accessories系列Foldable Backpack折疊後背包，14,200元。圖／RIMOWA提供
RIMOWA Travel Accessories系列Foldable Backpack折疊後背包，14,200元。圖／RIMOWA提供
RIMOWA Original系列Check-In M Silver銀色行李箱，55,300元。圖／RIMOWA提供
RIMOWA Original系列Check-In M Silver銀色行李箱，55,300元。圖／RIMOWA提供
RIMOWA Travel Accessories系列Foldable Gym Bag折疊旅行袋，15,300元。圖／RIMOWA提供
RIMOWA Travel Accessories系列Foldable Gym Bag折疊旅行袋，15,300元。圖／RIMOWA提供
RIMOWA Original Cross-body Bag strap粉色寬肩帶，7,300元。圖／RIMOWA提供
RIMOWA Original Cross-body Bag strap粉色寬肩帶，7,300元。圖／RIMOWA提供
RIMOWA Original Pilot Black黑色機長箱，51,700元。圖／RIMOWA提供
RIMOWA Original Pilot Black黑色機長箱，51,700元。圖／RIMOWA提供
RIMOWA Travel Accessories系列Packing Cube黑色收納包。圖／RIMOWA提供
RIMOWA Travel Accessories系列Packing Cube黑色收納包。圖／RIMOWA提供
RIMOWA Original Bag，71,200元。圖／RIMOWA提供
RIMOWA Original Bag，71,200元。圖／RIMOWA提供

Rimowa 收納 行李箱

延伸閱讀

郭雪芙美曬Samsonite限量箱 認證是旅行好夥伴

村上隆 x CASETiFY推聯名系列 客製化行李箱、公仔手機殼潮人必收藏

史上最完美竹馬寬植！男神朴寶劍的私服搭後背包帥翻了

「熊大旅行箱」撞包搞烏龍！台中嬤錯拿 警助物歸原主

相關新聞

整隻都可吃的「軟殼龍蝦」 台北老爺日料廳限時上新菜

這不是軟殼蟹，是整隻都可吃的「軟殼龍蝦」！台北老爺酒店即日起至6月30日推出春季限定料理，主打軟殼龍蝦、北海道喜知次魚、...

米其林4月新入選 台南70年老店「蓮霧腳羊肉」進榜

《米其林指南》公佈5家位於台北與台南的4月新入選餐廳，分別是台北的義大利料理餐廳「Bencotto」、精緻素食餐廳「雲川...

安妮亞來了！藏壽司「間諜家家酒扭蛋」 滿額送資料夾

哇庫哇庫！「藏壽司」本季首度攜手人氣動漫「SPY×FAMILY間諜家家酒」，推出聯名主題扭蛋，包括有6款吊飾、6款橡皮擦...

「全家」首度攜手美食網紅「泰國娘娘」推6款聯名鮮食！「酷繽沙」復刻升級回歸

根據交通部統計，國人赴東南亞旅遊人次逐年攀升，泰國、越南不僅為熱門目的地前五名，2024年赴泰旅遊人次更突破100萬；另...

潤娥、劉詩詩同場比美 Qeelin將吉祥瑞獸化作當代珠寶

擁有獨特東方美學底蘊的Qeelin，推出2025高級珠寶系列。第一篇章以五種東方瑞獸為靈感，融合古老傳說與當代美學。Qe...

和IU穿同款曬可愛！「New Balance期間限定快閃店」台北東、西區逛街別錯過

又可以和IU穿同款啦！New Balance延續去年「NB BOY」系列的活潑熱潮，本季以「CITY BOY」與「SUR...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。