春季出遊RIMOWA包了！行李箱與內部收納一次搞定

天氣溫暖又不至於炎熱的春季無疑是最適合出遊的季節。全球領先的奢華行李箱品牌RIMOWA，以精湛的工藝與洋溢現代感的時尚設計打造，為品味旅可大造優雅包袋，無論是日常通勤、週末短途旅行、或是出國的行囊，每一款設計皆承襲品牌的精湛工藝與機能性，使旅人每次亮相都從容有序。

本季推出全新的Foldable Backpack折疊後背包與Foldable Gym Bag折疊旅行袋，能針對不同的出發目的和行程內容靈活運用，是都會時尚旅人不可或缺的單品。多功能的後背包以輕盈、耐用的抗皺布料打造，可輕鬆折疊收納於貼合尺寸的收納袋中，展開後更能化身內部收納層，提升整理效率。同樣可折疊的輕便旅行袋則採用時尚感十足的圓筒造型，側袋設計便於取物，搭配舒適織帶提把與可拆卸斜背肩帶，不論是出門運動、或過夜輕旅行，靈活收納與高機能性能滿足多元出行需求。

一直獲旅客奉為行李箱的經典的Original系列，不但極度堅固且非常輕巧，超卓工藝和創新技術皆無出其右，是辨識度最高經典之作。Original Check-In M Silver 銀色行李箱以寬敞的收納空間滿足3-5天的旅行需求，尺寸介於Cabin與Check-In L行李箱之間，是最能滿足短期旅行的輕盈理想之選。Original Pilot Black黑色機長箱則兼顧靈活性與時尚感，上掀式設計方便拿取隨身物品，無疑是短程出差或週末旅行的理想選擇。而隨著春天的到來，本季也特別推出可以與Original Bag搭配的全新Crossbody Bag Strap Pink粉色寬肩帶，設計上綴有品牌發源地—德國科隆的座標。舒適的寬版設計可斜跨或單肩背起，為包款注入一抹活力與個性。