WWG表展25／一芯三用！來自星星的Z 真力時迎160年紀念

從1865年在Le Locle創立至今,以高振頻機芯聞名的Zenith今年迎向表廠的160周年紀念,並以「Zenith it the Heart of Watchmaking」為宣言,強調品牌位於當代機械製表「C位」,Zenith共發表了一「芯」三用的160周年紀念Pilot、Defy、Chronometer三只表款,並加碼一只CFJ腕表、以紀念創辦人Georges Favre-Jacot。

Defy、Pilot與Chronometer三只腕表皆El Primero 3652自動上鍊計時機芯,由於Zenith也有天頂、星星之意,因此表款選擇了藍色陶瓷成為表殼,各限量160只,同時品牌Logo也以五角星星、代表對於崇高、星星的仰望。El Primero 3652延續了Zenith身為高振頻「專業戶」的傳統,具36,000高振頻,因此每一只表款都通過瑞士天文台認證,機芯並具備導柱輪結構,可讓計時更穩定;其中Defy Skyline計時碼表將Zenith經典星星圖騰轉化為金屬面盤的刻紋,並搭配一體成型的陶瓷表帶,經過霧面、亮面打磨修飾,如星星般閃耀;Pilot大日期飛返計時碼表則在飛返計時碼表功能外,再加入雙位數、無間格的大日期窗,更為日常、實用;Chronometer Sport回歸Zenith在計時碼表上的專業,讓小秒針、兩個計時積分盤各具備藍色、灰色、銀色,讀取時間更為便利,同時並具備SuperLuminova SLN C1超級夜光物料。

也由於Zenith是瑞士第一個垂直整合的品牌,不僅位於Le Locle 160年為有更迭,甚至Le Locle小城的官方導遊行程、便將Zenith加入了官方套裝行程,有其經典歷史意義。因此今年重頭戲的160週年GFJ腕表則使用了135號機芯,面盤並有GFJ字樣,特別的雕花紋理則從表廠外牆紋理得到靈感;135機芯保留了寶璣式游絲、超大擺輪與雙叉式擒縱調整等特色,並曾在1950到1954連續五年獲得瑞士納沙泰爾(Neuchâtel)競賽,而135機芯名稱也有其命名緣由,代表了13法分(直徑)、5毫米(厚度),機芯振頻則為18,000轉。