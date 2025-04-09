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WWG表展25／一芯三用！來自星星的Z 真力時迎160年紀念

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
為慶祝160周年，Zenith推出了160周年紀念的（由左至右）Defy、Pilot與Chromometer三款限量腕表。圖／ZENITH提供
為慶祝160周年，Zenith推出了160周年紀念的（由左至右）Defy、Pilot與Chromometer三款限量腕表。圖／ZENITH提供

從1865年在Le Locle創立至今，以高振頻機芯聞名的Zenith今年迎向表廠的160周年紀念，並以「Zenith it the Heart of Watchmaking」為宣言，強調品牌位於當代機械製表「C位」，Zenith共發表了一「芯」三用的160周年紀念Pilot、Defy、Chronometer三只表款，並加碼一只CFJ腕表、以紀念創辦人Georges Favre-Jacot。

Defy、Pilot與Chronometer三只腕表皆El Primero 3652自動上鍊計時機芯，由於Zenith也有天頂、星星之意，因此表款選擇了藍色陶瓷成為表殼，各限量160只，同時品牌Logo也以五角星星、代表對於崇高、星星的仰望。El Primero 3652延續了Zenith身為高振頻「專業戶」的傳統，具36,000高振頻，因此每一只表款都通過瑞士天文台認證，機芯並具備導柱輪結構，可讓計時更穩定；其中Defy Skyline計時碼表將Zenith經典星星圖騰轉化為金屬面盤的刻紋，並搭配一體成型的陶瓷表帶，經過霧面、亮面打磨修飾，如星星般閃耀；Pilot大日期飛返計時碼表則在飛返計時碼表功能外，再加入雙位數、無間格的大日期窗，更為日常、實用；Chronometer Sport回歸Zenith在計時碼表上的專業，讓小秒針、兩個計時積分盤各具備藍色、灰色、銀色，讀取時間更為便利，同時並具備SuperLuminova SLN C1超級夜光物料。

也由於Zenith是瑞士第一個垂直整合的品牌，不僅位於Le Locle 160年為有更迭，甚至Le Locle小城的官方導遊行程、便將Zenith加入了官方套裝行程，有其經典歷史意義。因此今年重頭戲的160週年GFJ腕表則使用了135號機芯，面盤並有GFJ字樣，特別的雕花紋理則從表廠外牆紋理得到靈感；135機芯保留了寶璣式游絲、超大擺輪與雙叉式擒縱調整等特色，並曾在1950到1954連續五年獲得瑞士納沙泰爾（Neuchâtel）競賽，而135機芯名稱也有其命名緣由，代表了13法分（直徑）、5毫米（厚度），機芯振頻則為18,000轉。

39毫米的表殼具雙層階梯式表耳、三層階梯式表圈，面盤並重現表廠外牆的磚形花紋，並運用160片青金石與染色後的珍珠母貝，為ZENITH的160周年，以漸變藍色光暈、夢幻致敬。

紀念表廠創辦人Georges Favre-Jacot的Zenith GF紀念表，具有藍色砂金色面盤、日期與小秒針功能。圖／ZENITH提供
紀念表廠創辦人Georges Favre-Jacot的Zenith GF紀念表，具有藍色砂金色面盤、日期與小秒針功能。圖／ZENITH提供
GFJ紀念表採用透明底蓋，Calibre 135機芯除了具備瑞士天文台認證，機芯上的修飾刻紋並重現了表廠磚牆的紋理。圖／ZENITH提供
GFJ紀念表採用透明底蓋，Calibre 135機芯除了具備瑞士天文台認證，機芯上的修飾刻紋並重現了表廠磚牆的紋理。圖／ZENITH提供
Zenith表廠創辦人Georges Favre-Jacot。圖／ZENITH提供
Zenith表廠創辦人Georges Favre-Jacot。圖／ZENITH提供
雙位數、無間格的大日期顯示，為Zenith 160周年紀念特別版Pilot計時碼表賦予更實用的功能。圖／ZENITH提供
雙位數、無間格的大日期顯示，為Zenith 160周年紀念特別版Pilot計時碼表賦予更實用的功能。圖／ZENITH提供
最早1916年創辦的Zenith表廠，至今已在Le Locle毅立160年之久。圖／ZENITH提供
最早1916年創辦的Zenith表廠，至今已在Le Locle毅立160年之久。圖／ZENITH提供

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